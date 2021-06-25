«Сбер» запустил образовательный проект для бизнеса «Валютная независимость»

Сбербанк и его дочерняя компания «Деловая среда» создали проект «Валютная независимость». Он призван помочь бизнесу меньше зависеть от колебаний курса валют.

Проект состоит из трех основных разделов:

— База знаний — статьи и тесты о валютном риске, производных финансовых инструментах, нестабильности рубля и других вопросах

— Новости — валютный календарь с событиями, которые могут влиять на курс, а также аналитика и прогнозы

— Вопросы и ответы — объяснение работы с производными финансовыми инструментами.

Познакомиться с проектом можно здесь.

Источник: rb.ru