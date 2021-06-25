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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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«Сбер» запустил образовательный проект для бизнеса «Валютная независимость»
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Сегодня в 10:44

«Сбер» запустил образовательный проект для бизнеса «Валютная независимость»

Сбербанк и его дочерняя компания «Деловая среда» создали проект «Валютная независимость». Он призван помочь бизнесу меньше зависеть от колебаний курса валют.

Проект состоит из трех основных разделов:

— База знаний — статьи и тесты о валютном риске, производных финансовых инструментах, нестабильности рубля и других вопросах

— Новости — валютный календарь с событиями, которые могут влиять на курс, а также аналитика и прогнозы

— Вопросы и ответы — объяснение работы с производными финансовыми инструментами.

Познакомиться с проектом можно здесь.

Источник: rb.ru

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#образование #бизнес #сбербанк #валюта
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