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«Сбер» и стартап CopyMonkey.ai разработали сервис, который заменит копирайтеров для онлайн-магазинов
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Сегодня в 10:47

«Сбер» и стартап CopyMonkey.ai разработали сервис, который заменит копирайтеров для онлайн-магазинов

Sber AI, подразделение «Сбера» по разработкам в сфере искусственного интеллекта, и стартап CopyMonkey.ai создали первый русскоязычный сервис по созданию уникальных описаний товаров для онлайн-магазинов и маркетплейсов AI-копирайтер.

На фоне роста e-commerce онлайн-магазины вынуждены производить все большее количество различных текстов — описаний товаров, рецензий, ответов на отзывы клиентов и прочего контента.

На данный момент AI-копирайтер находится в бесплатном доступе. В нем можно задать параметры товара и получить описание.

По имеющемуся набору примеров генеративная модель «понимает», какой формат текста хочет получить пользователь, и создает новые тексты. В ближайшем будущем разработчики планируют запустить кастомизацию чат-ботов, написание скриптов для кол-центров и ряд других функций.

В перспективе Sber AI планирует обучать мультимодальные модели для генерации не только текстов с бизнес-фокусом, но и изображений, видео, аудио и других форматов.

Источник: rb.ru

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#искусственныйинтеллект #нейросеть #сбер #copymonkey.ai #ai-копирайтер
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