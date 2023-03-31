Самый массовый заплыв на открытой воде в истории Центральной Азии пройдет летом на Капчагайском водохранилище

Второй старт международной серии заплывов на открытой воде OCEANMAN состоится на Капчагайском водохранилище 8-9 июля 2023 года. Участвовать в нем будут не только казахстанцы, уже прошли регистрацию представители девяти стран мира. 1800 пловцов-любителей и профессионалов приедут на OCEANMAN KAZAKHSTAN-2023.

Главная особенность этого чемпионата — открытость. Он объединяет тысячи людей, которые плывут бок о бок, из разных стран мира, любых возрастов и профессий, разной физической подготовки, имеющих разные цели и мотивацию.

Впервые OCEANMAN KAZAKHSTAN состоялся 2-3 июля 2022 года на Капчагайском водохранилище. Это был настоящий праздник для любителей плавания, причем, прежде в нашей стране подобных мероприятий такого масштаба не было — 1200 слотов по четырем дистанциям разобрали задолго до даты старта.

Первый OCEANMAN KAZAKHSTAN поставил не только внутренние рекорды. Это был самый крупный старт всей серии OCEANMAN за последние несколько лет. А ведь заплывы под этим международным брендом проходят более чем в 20 странах. Еще одно достижение казахстанского старта — максимальное число заявок — 200 — на участие в OCEANKIDS. Казахстанцы приезжали на старт семьями, спортивными клубами, командами спортшкол.

Ералы Уралов, владелец франшизы OCEANMAN KAZAKHSTAN

Мы невероятно рады, что казахстанцы так смело откликнулись на возможность поучаствовать в заплывах OCEANMAN KAZAKHSTAN. Это действительно наглядное подтверждение того, что массовый спорт и здоровый образ жизни — не пустые слова для наших соотечественников. Мы стараемся внести свою лепту в формирование плавательного движения страны, тем более что школа плавания в Казахстане сильная. В прошлом году мы до последнего получали запросы от казахстанцев: нужен слот, хотим приехать, но уже реально не было свободных мест. Поэтому приняли решение: в OCEANMAN KAZAKHSTAN-2023 смогут участвовать уже 1800 пловцов! Мы не стали менять дистанции. Прошлый год показал, что они оптимальны и для нашего водохранилища, и для участников. А побороться за победу над соперником, самим собой и водами Капчагая могут все желающие, ведь наш старт открыт и для профессионалов, и для любителей».

Уже активно идет регистрация на дистанции старта:

OCEANMAN, 300 слотов — 10 километров, 8 июля 2023 года

HALF OCEANMAN, 600 слотов — 5 километров, 8 июля 2023 года

SPRINT, 600 слотов — 1,5 километров, 9 июля 2023 года

OCEANKIDS, 300 слотов — 800 метров, 9 июля 2023 года.

Но свободных слотов осталось гораздо меньше.

Подробные данные можно найти на официальной странице старта в Instagram @oceanman_kazakhstan. Там есть и контакты, и ссылка на регистрацию, и немало полезной спортивной информации.