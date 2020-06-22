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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Самат и Айида Долотбаковы о том, как быть не только супругами, но и бизнес-партнерами
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Самат Долотбаков, 36 лет,
город — Бишкек, предприниматель, певец, автор и ведущий проекта #ONE TRAVEL,
@samat.dolotbakov

Айида Долотбакова, 31 год,
город — Бишкек, главный редактор журнала #ONE MAGAZINE и Femme, продюсер кулинарного шоу «Дневники Аэлины», автор и ведущая проекта #ONE TRAVEL,
@aiida.asangulovna

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20.06.2020

Самат и Айида Долотбаковы о том, как быть не только супругами, но и бизнес-партнерами


Как все начиналось
Айида. Идея создания журнала #ONE MAGAZINE появилась в 2008-2009 годах. Я находилась в декретном отпуске и увлеклась изучением глянцевых журналов. Мне нравилось читать, рассматривать, делать в них заметки. Захотела создать качественное издание в Кыргызстане. Я посоветовалась с супругом, получила его одобрение, и мы занялись реализацией проекта. Работая в поте лица три месяца над первым выпуском журнала, 4 июня 2011 года мы успешно презентовали его.

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Самат. Первое время я был далек от этого. Но когда у нашей семьи появилась возможность инвестировать в этот стартап, я поддержал супругу. Мы собрали команду, долго думали над форматом издания — решили создать первый мужской интеллектуальный журнал.

Айида. 9 декабря 2013 года мы презентовали наше второе детище — женский журнал #FEMME. Сейчас работаем над тем, чтобы наши издания были не только в печатном виде, но и в онлайн-формате.

Помимо этого у нас есть авторский ТВ- и YouTube-проект о путешествиях #ONE TRAVEL. Он успешно выпускается с апреля 2017 года. Также мы запускаем первое детское кулинарное шоу — «Дневники Аэлины» на ТВ и YouTube, где я впервые выступаю в качестве продюсера.

Изначально мы хотели создать медиахолдинг, который будет заниматься журналами, TВ-проектами, интернет-изданиями, развивать авторские YouTube-каналы.
Наши принципы и традиции
Айида. Мы с Саматом отличная команда. Умеем разделять обязанности как в семье, так и в работе.

Самат. Семья как цветок, за которым нужно ухаживать. К счастью, мы с Айидой понимаем, что нужно постоянно работать над отношениями в семье. У нас уже двое достаточно взрослых детей, мы в ожидании третьего ребенка. Оба подходим ко всему ответственно.

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Самое главное в семье — доверять друг другу, поддерживать, помогать в трудные моменты. Мы с супругой хорошо дополняем друг друга.

Наши отношения в работе строятся на принципах доверия и честности


Айида. Наши отношения в работе строятся на принципах доверия и честности. Мы всегда говорим друг другу правду. Даем советы, как сделать лучше в той или иной ситуации.

Наши дети растут творческими и раскрепощенными людьми. Для меня важно не загонять их в рамки. Хочу, чтобы они имели право выбора во всем. С самого детства, благодаря нашему семейному проекту #ONE TRAVEL, они привыкли работать на камеру. Сейчас нашей дочери почти 12 лет, и она уже имеет собственное кулинарное шоу «Дневники Аэлины».

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Самат. Если дети захотят продолжить семейное дело, никто не будет против. Если же они захотят реализовываться в другой сфере, мы всегда поддержим их. Настаивать или навязывать свое мнение — не наш стиль.
Наши будни
Айида. Мы с Саматом всегда стараемся найти баланс между работой и семьей. С учетом моей беременности большая часть работы происходит дистанционно. За девять лет мы создали отлаженный механизм работы. У нас профессиональная команда, которая всегда действует по плану, периодически генерирует новые идеи.

Самат. Так как мы предприниматели, у нас нет четкого графика. Имея собственное дело, ты можешь работать по выходным, а иногда и на отдыхе приходится отвечать на сообщения, делегировать людям обязанности и контролировать весь бизнес-процесс.

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Поэтому, думаю, тайм-менеджмент играет ключевую роль в жизни каждого человека. Я планирую свое время за день-два, а иногда за неделю вперед. Распределяю часы так, чтобы в графике были выходные, которые я проведу с семьей. Мне кажется, важно уметь реорганизовать время для работы и близких людей, чтобы обе стороны были довольны.

Айида. У нас есть четкие обязанности, каждый занимается своим делом.

Важно уметь реорганизовать время для работы и близких людей, чтобы обе стороны были довольны


Самат. Некоторое время мы с Айидой работали вместе, но поняли, что гораздо эффективнее работаем по отдельности. Сейчас Айида развивает журналы и наши ТВ- и YouTube-проекты. Я выступаю там в качестве советчика, а руководит всем процессом она. В свою очередь, я возглавляю торговые проекты. У нас есть сеть парфюмерных магазинов, образовательная школа, компания, которая занимается трудоустройством людей за границей, SMM-агентство. В нашем бизнесе есть четкие границы, каждый занимается своим делом.

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Айида. Если возникают конфликтные ситуации, мы стараемся найти компромисс, но если нужно, отстаиваем свое мнение.

Самат. Мы всегда стараемся помогать и прислушиваться друг к другу.

Наш опыт
Айида. Семейный бизнес объединяет нас как в финансовом плане, так и в творческом. Например, мы безумно любим путешествовать, и наше хобби превратилось в семейный проект. Оба перфекционисты, ответственные люди. Хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга в профессиональной деятельности.

Самат. Преимущество семейного бизнеса в том, что мы в любой момент можем обсудить новые идеи или проекты. Сложность в том, что иногда нам хочется отдохнуть, побыть друзьями или супругами без каких-либо бизнес-отношений. Но за годы мы к этому привыкли.

Семейный бизнес объединяет нас как в финансовом плане, так и в творческом


Айида. У нас есть негласное правило: переступая через порог дома, я включаю режим супруги.

Самат. В рабочем процессе важен хладнокровный ум партнера, он не должен давать волю эмоциям. Поэтому мы всегда советуемся друг с другом, рассказываем о новых идеях и проектах.

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Айида. Семейный бизнес мне по душе. У нас все общее: цели, интересы, «касса», темы для разговоров. Я полностью доверяю Самату. Между нами нет никаких секретов.

Самат. Считаю, что работа, которая приносит радость — главный мотиватор, а если она дает доход — это вдвойне приятно. Мы с Айидой получаем максимальное удовольствие от занятия любимым делом. С пониманием относимся к рабочему процессу друг друга.

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#семейныйбизнес #кыргызстан #бишкек #семья #предприниматели
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