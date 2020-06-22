Самат и Айида Долотбаковы о том, как быть не только супругами, но и бизнес-партнерами

Как все начиналось

Наши принципы и традиции

Наши отношения в работе строятся на принципах доверия и честности

Наши будни

Важно уметь реорганизовать время для работы и близких людей, чтобы обе стороны были довольны

Наш опыт

Семейный бизнес объединяет нас как в финансовом плане, так и в творческом

Я находилась в декретном отпуске и увлеклась изучением глянцевых журналов. Мне нравилось читать, рассматривать, делать в них заметки. Захотела создать качественное издание в Кыргызстане. Я посоветовалась с супругом, получила его одобрение, и мы занялись реализацией проекта. Работая в поте лица три месяца над первым выпуском журнала, 4 июня 2011 года мы успешно презентовали его.Но когда у нашей семьи появилась возможность инвестировать в этот стартап, я поддержал супругу. Мы собрали команду, долго думали над форматом издания — решили создать первый мужской интеллектуальный журнал.Сейчас работаем над тем, чтобы наши издания были не только в печатном виде, но и в онлайн-формате.Он успешно выпускается с апреля 2017 года. Также мы запускаем первое детское кулинарное шоу — «Дневники Аэлины» на ТВ и YouTube, где я впервые выступаю в качестве продюсера.Изначально мы хотели создать медиахолдинг, который будет заниматься журналами, TВ-проектами, интернет-изданиями, развивать авторские YouTube-каналы.Умеем разделять обязанности как в семье, так и в работе.К счастью, мы с Айидой понимаем, что нужно постоянно работать над отношениями в семье. У нас уже двое достаточно взрослых детей, мы в ожидании третьего ребенка. Оба подходим ко всему ответственно.. Мы с супругой хорошо дополняем друг друга.Мы всегда говорим друг другу правду. Даем советы, как сделать лучше в той или иной ситуации.Для меня важно не загонять их в рамки. Хочу, чтобы они имели право выбора во всем. С самого детства, благодаря нашему семейному проекту #ONE TRAVEL, они привыкли работать на камеру. Сейчас нашей дочери почти 12 лет, и она уже имеет собственное кулинарное шоу «Дневники Аэлины».Если же они захотят реализовываться в другой сфере, мы всегда поддержим их. Настаивать или навязывать свое мнение — не наш стиль.С учетом моей беременности большая часть работы происходит дистанционно. За девять лет мы создали отлаженный механизм работы. У нас профессиональная команда, которая всегда действует по плану, периодически генерирует новые идеи.Имея собственное дело, ты можешь работать по выходным, а иногда и на отдыхе приходится отвечать на сообщения, делегировать людям обязанности и контролировать весь бизнес-процесс.Я планирую свое время за день-два, а иногда за неделю вперед. Распределяю часы так, чтобы в графике были выходные, которые я проведу с семьей. Мне кажется, важно уметь реорганизовать время для работы и близких людей, чтобы обе стороны были довольны.Сейчас Айида развивает журналы и наши ТВ- и YouTube-проекты. Я выступаю там в качестве советчика, а руководит всем процессом она. В свою очередь, я возглавляю торговые проекты. У нас есть сеть парфюмерных магазинов, образовательная школа, компания, которая занимается трудоустройством людей за границей, SMM-агентство. В нашем бизнесе есть четкие границы, каждый занимается своим делом.Например, мы безумно любим путешествовать, и наше хобби превратилось в семейный проект. Оба перфекционисты, ответственные люди. Хорошо знаем сильные и слабые стороны друг друга в профессиональной деятельности.Сложность в том, что иногда нам хочется отдохнуть, побыть друзьями или супругами без каких-либо бизнес-отношений. Но за годы мы к этому привыкли.Поэтому мы всегда советуемся друг с другом, рассказываем о новых идеях и проектах.У нас все общее: цели, интересы, «касса», темы для разговоров. Я полностью доверяю Самату. Между нами нет никаких секретов.Мы с Айидой получаем максимальное удовольствие от занятия любимым делом. С пониманием относимся к рабочему процессу друг друга.