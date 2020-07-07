Сабина Алтынбекова подписала контракт с итальянским клубом

На своем официальном сайте клуб объявил о подписании контракта со спортсменкой сроком на два года. В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в главной женской лиге Италии — Серии А1. Сообщается, что помимо выступлений на площадке казахстанка станет своеобразным «лицом» команды — пресс-служба отметила внушительную аудиторию подписчиков Сабины в соцсетях.
Последнее время Алтынбекова выступала за клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, где пропустила часть сезона по причине травмы. До этого Сабина защищала цвета казахстанского «Алматы» и японского GSS Sunbeams.
Источник: forbes.kz
Источник фотографии: total.kz