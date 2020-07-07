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Сабина Алтынбекова подписала контракт с итальянским клубом
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Сегодня в 10:07

Сабина Алтынбекова подписала контракт с итальянским клубом

Казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова продолжит карьеру в итальянской команде «Волалто Казерта».

На своем официальном сайте клуб объявил о подписании контракта со спортсменкой сроком на два года. В следующем сезоне «Волалто Казерта» сыграет в главной женской лиге Италии — Серии А1. Сообщается, что помимо выступлений на площадке казахстанка станет своеобразным «лицом» команды — пресс-служба отметила внушительную аудиторию подписчиков Сабины в соцсетях.

Последнее время Алтынбекова выступала за клуб «Аль-Васл» из ОАЭ, где пропустила часть сезона по причине травмы. До этого Сабина защищала цвета казахстанского «Алматы» и японского GSS Sunbeams.

Источник: forbes.kz

Источник фотографии: total.kz

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#казахстан #италия #спорт #волейбол #сабинаалтынбекова
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