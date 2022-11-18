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С днем рождения, Адам Драйвер: вспоминаем любимые работы вместе с Иви
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01.01.2000

С днем рождения, Адам Драйвер: вспоминаем любимые работы вместе с Иви

«Один из лучших, если не лучший актер своего поколения», — Мартин Скорсезе

19 ноября свой 39-й день рождения отмечает один из самых обаятельных и многогранных актеров нашего времени — неподражаемый Адам Драйвер! Удивительный мужчина с незаурядной внешностью привносит магнетическую глубину во всех своих персонажей — будь то герой инди-драмы, фантастического боевика, мюзикла или фильма ужасов. Адаму удалось перевернуть классические образы секс-символа Голливуда и мужественности. В честь дня рождения звезды предлагаем пять самых разных по жанру, но при этом отличных фильмов с Адамом Драйвером, доступных в онлайн-кинотеатре Иви. Приятного просмотра!

Аннетт


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Французская авторская рок-опера от мастера трагедий Леоса Каракса и группы Sparks с блестящим дуэтом из Адама Драйвера и Марион Котийяр в главных ролях. Мюзикл стал обладателем сразу пяти премий «Сезар» и двух призов Каннского кинофестиваля. Картина о трагической истории любви стендапера Генри и оперной певицы Энн, а также их дочери Аннетт, которые поразительно схожи с реальными судьбами жены и дочери Каракса. Зрителя ждет пронзительная исповедь режиссера в воплощении персонажа Адама Драйвера.

Последняя дуэль

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Историческая драма о судебном поединке в XIV веке во Франции от Ридли Скотта. На этот раз с Адамом Драйвером главные роли разделили Джоди Комер и Мэтт Дэймон. На экране разворачивается эффектная рыцарская дуэль между двумя бывшими друзьями за честь жены одного из них. На суд зрителя выносятся три разные версии происходящего от лица главных героев. В паре с Мэттом Деймоном сценаристом и продюсером, а также второстепенным персонажем, стал Бен Аффлек, которого в кадре едва можно узнать.

Звездные войны

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Продолжение культовой космической саги в трилогии от Джей Джея Абрамса, события которой происходят спустя 30 лет после гибели Дарта Вейдера и Императора — «Звездные войны: Пробуждение силы», «Звездные войны: Последние джедаи» и «Звездные Войны: Скайуокер. Восход.». Адам Драйвер сыграл одну из самых ярких ролей в своей карьере — главного антигероя Кайло Рена, перешедшего на темную сторону, внука Дарта Вейдера. В лучших традициях «Звездных войн» зрителя ждут космические приключения, борьба добра и зла за судьбу Галактики, джедаи, возвращение старых героев и открытие нового молодого и не менее интересного поколения персонажей.

Патерсон

Творческий фильм-поэзия от Джима Джармуша об обычном сеттинге, в котором живут необычные герои, умеющие находить романтику даже в самом заурядном. Персонаж Адама Драйвера — водитель автобуса Патерсон из города Патерсон, привыкший к тихой размеренной жизни, которую он романтично описывает в своих стихах. Жизнь Патерсона стабильна и идет своим монотонным чередом, пока однажды рутину не нарушает маленькое событие. В фильме звучат стихи Рона Паджетта, любимого поэта Джармуша, который написал часть произведений специально для фильма.

Внутри Льюиса Дэвиса

Музыкальная драма от братьев Коэнов с Оскаром Айзеком, Джастином Тимберлейком и Кэри Маллиган в главных ролях. Адам Драйвер сыграл небольшую эпизодическую, но весьма яркую роль фолк-певца в ковбойской шляпе и даже сам спел. Картина рассказывает о быстром пути к успеху одного талантливого певца в локациях Нью-Йорка 60-х годов и его столь же стремительном падении. Фильм был удостоен гран-при Каннского фестиваля.


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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.