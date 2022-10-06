С 5 октября стартует лотерея грин-карты

Регистрация по программе Diversity Visa-2024 стартует 5 октября.

Период онлайн-регистрации для участия в программе Diversity Visa-2024 — грин-карту, начинается в среду, 5 октября, в 12.00 по восточному летнему времени EDT и заканчивается во вторник, 8 ноября, в 12.00 по восточному поясному времени EST.

Подавать на грин-карту можно лишь единожды, заполнение нескольких анкет на одно и то же лицо приведет к дисквалификации.

Грин-карта — удостоверение личности, идентификационная карта, подтверждающее наличие у иностранца права на трудоустройство в США.

Источник: informburo.kz



