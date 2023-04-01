Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rybakina-vyshla-vo-vtoroy-final-wta-1000-podryad
Рыбакина вышла во второй финал WTA-1000 подряд
94
Главный

Сегодня в 10:02

Рыбакина вышла во второй финал WTA-1000 подряд

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй подряд финал WTA-1000, в полуфинальном матче обыграв американку Джессику Пегулу.

Это уже 13 выигранный Еленой Рыбакиной матч подряд. В финале предыдущего престижного турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси и стала чемпионкой.

Соперницей Рыбакиной в финале турнира в Майами станет победительница противостояния Петра Квитова — Сорана Кырстя.

Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн.

Источник: championat.com

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстанцывмире #спорт #теннис #победа #еленарыбакина
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Астана» на выезде победила «Ордабасы» и лидирует в Премьер-Лиге
1677
Первая российская компания объявила о создании метавселенной
1106
В столице состоится балет «Спартак»
1741
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.