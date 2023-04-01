Рыбакина вышла во второй финал WTA-1000 подряд

Седьмая ракетка мира, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла во второй подряд финал WTA-1000, в полуфинальном матче обыграв американку Джессику Пегулу.
Это уже 13 выигранный Еленой Рыбакиной матч подряд. В финале предыдущего престижного турнира в Индиан-Уэллсе Рыбакина обыграла вторую ракетку мира Арину Соболенко из Беларуси и стала чемпионкой.
Соперницей Рыбакиной в финале турнира в Майами станет победительница противостояния Петра Квитова — Сорана Кырстя.
Призовой фонд турнира в Майами составляет $ 8,8 млн.
Источник: championat.com