Российский сервис автоматизации закупок Bidzaar привлек $2 млн

Основатель «СБЕР ЕАПТЕКИ» Антон Буздалин и основатель Bidzaar, глава Cognitive Technologies Андрей Черногоров совместно вложили в сервис $2 млн. С 2019 года клиенты нашли через площадку b2b-закупок Bidzaar более 20 тысяч поставщиков и провели 11 тысяч тендеров на общую сумму более 1 трлн руб.

Платформа подбирает поставщиков с помощью искусственного интеллекта.

Bidzaar учитывает внутренний рейтинг контрагентов на платформе и социальные b2b-связи — аккредитацию в пулах заказчиков. Кроме того, сервис проверяет поставщиков по 32 базам данных и проводит анализ по 30 финансовым показателям.

Среди клиентов Bidzaar: «Петровакс Фарм», «Додо Пицца», «Глория Джинс», «Балтика», «Л’Этуаль», Альфа-Банк, Bridgestone, «Ригла», «Рив Гош», «Русский Стандарт» и Familia.

Источник: incrussia.ru