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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Российский сервис автоматизации закупок Bidzaar привлек $2 млн
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Сегодня в 10:34

Российский сервис автоматизации закупок Bidzaar привлек $2 млн

Основатель «СБЕР ЕАПТЕКИ» Антон Буздалин и основатель Bidzaar, глава Cognitive Technologies Андрей Черногоров совместно вложили в сервис $2 млн. С 2019 года клиенты нашли через площадку b2b-закупок Bidzaar более 20 тысяч поставщиков и провели 11 тысяч тендеров на общую сумму более 1 трлн руб.

Платформа подбирает поставщиков с помощью искусственного интеллекта.

Bidzaar учитывает внутренний рейтинг контрагентов на платформе и социальные b2b-связи — аккредитацию в пулах заказчиков. Кроме того, сервис проверяет поставщиков по 32 базам данных и проводит анализ по 30 финансовым показателям.

Среди клиентов Bidzaar: «Петровакс Фарм», «Додо Пицца», «Глория Джинс», «Балтика», «Л’Этуаль», Альфа-Банк, Bridgestone, «Ригла», «Рив Гош», «Русский Стандарт» и Familia.

Источник: incrussia.ru

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