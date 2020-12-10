Российский Google выпустил видео с итогами 2020 года

Российский Google представил свое видео с итогами 2020 года. Посмотреть его можно на YouTube.

В корпорации вспомнили важные события и главные инфоповоды, произошедшие в 2020 году: пожары в Австралии, коронавирус, изоляцию, протесты в Беларуси и Хабаровске, аварию в Норильске и катастрофу на Камчатке, войну в Нагорном Карабахе, взрыв в Бейруте.

Отдельно удостоились упоминания ушедшие в 2020 году Шон Коннери, Андрей Павленко, Борис Клюев, Армен Джигарханян, Диего Марадона, Ирина Антонова, Кобе и Джанна Брайант и Михаил Жванецкий.

Саундтрек к ролику записал Антон Беляев из группы Therr Maitz. Специально для видео он исполнил кавер на песню «Ветер перемен».

Источник: daily.afisha.ru