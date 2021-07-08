Роман Мирошниченко о том, почему сервис DiDi запустился в Казахстане и о перспективах рынка перевозок

Роман Мирошниченко, операционный директор DiDi в регионе Восточной Европы и Центральной Азии





О карьере и развитии DiDi в Казахстане

Мой карьерный путь начался в Украине в компании Procter&Gamble в 2012 году. Я проработал там пять лет на различных позициях в сфере логистики. В 2017 году перешел в Uber, где занимался запуском и развитием бренда в Казахстане, Беларуси, Азербайджане и Украине. С февраля 2018 по январь 2019 года руководил операционной деятельностью Uber в Украине. До прихода в DiDi полтора года работал в офисе Uber в Варшаве на позиции старшего менеджера по продукту в странах Центральной и Восточной Европы.

Сейчас я занимаю позицию операционного директора DiDi в регионе Восточной Европы и Центральной Азии и отвечаю за развитие бизнеса в странах этого региона.

DiDi — один из крупнейших в мире технологических сервисов по заказу поездок, объединяющий миллионы пользователей и водителей. Помимо сервиса по заказу такси, DiDi развивает услуги аренды автомобилей и велосипедов, автобусные перевозки, каршеринг, доставку еды, платежный сервис, услуги грузовых перевозок и логистики. Компания работает в 17 странах мира. Мне импонируют не только ценности и культура DiDi, но и инновационное видение компании по развитию индустрии перевозок в целом.

В Казахстане DiDi стал доступен для пассажиров 29 июня в двух городах: Алматы и Нур-Султан. Выход в Казахстан стал для нас логичным продолжением расширения географии компании после успешного запуска в России в августе 2020 года, где меньше чем за год DiDi вышел в 38 городов страны.

Мы видим высокий потенциал рынка Казахстана, поскольку в стране созданы благоприятные условия для развития бизнеса пассажирских перевозок: значительный уровень распространения интернета, продолжающийся рост индустрии такси, разработка законодательных и государственных инициатив, способствующих цифровой трансформации различных отраслей и развитию технологических инноваций.

За последние годы рынок такси в Казахстане показывал впечатляющие темпы роста







За последние годы рынок такси в Казахстане показывал впечатляющие темпы роста: с 2014 по 2018 годы количество поездок на такси, согласно аналитике BusinesStat, увеличилось почти на 50% — с 415 до 619 миллионов. Согласно данным аналитиков, эта цифра будет расти. К 2023 году количество поездок на такси в Казахстане достигнет 815 миллионов.

Мы хотим быть частью этого динамичного процесса, так как уверены, что DiDi может многое дать Казахстану: достойный заработок для водителей — до 364 тысяч тенге в неделю и даже больше, низкая комиссия платформы 12%, прозрачные условия сотрудничества, гибкий график и соблюдение налоговых требований, а для пассажиров — доступные и безопасные поездки.

В Казахстане DiDi зарегистрировало локальное юридическое лицо, а это значит, что все налоги будут оставаться в стране и приносить пользу государству. Появление DiDi в Казахстане также способствует появлению здоровой конкуренции, а значит, более высоким стандартам сервиса для пассажиров и дополнительным возможностям для заработка водителей.





Чтобы обеспечить конкурентную стоимость поездок в DiDi, мы используем передовые технологии, включая анализ больших данных, алгоритмы прогнозирования спроса и интеллектуальной диспетчеризации, машинное обучение и другие инновации, разработанные и опробованные нами в масштабе 17 стран. Применение технологических инноваций позволяет повышать эффективность оказываемых услуг пассажирам, и обеспечивать возможности хорошего заработка для водителей за счет сокращения холостого хода и совершения большего количества поездок в единицу времени.

Ключевой приоритет — обеспечение безопасности и пассажиров, и водителей. Для этого в приложении предусмотрен ряд функций: сохранение конфиденциальности телефонных номеров, возможность добавлять контакты доверенных лиц для экстренной связи, возможность делиться маршрутом своей поездки с друзьями и семьей, а также возможность отмены подобранного системой водителя или пассажира. В приложении есть кнопка SOS для пассажиров и водителей, которая позволяет в экстренной ситуации связаться с правоохранительными органами и передать сведения о поездке и текущее местоположение команде безопасности DiDi. До начала сотрудничества все водители проходят обязательную проверку.

О корпоративной культуре

Главные особенности корпоративной культуры DiDi — постоянное стремление к развитию, инновационный подход к решению задач и нацеленность на общий результат. Команда DiDi — это одна большая семья, в которой честность и уважение к коллегам, партнерам и пользователям стоят на первом месте.

Один из основных принципов работы DiDi — найм лучших специалистов на рынке. Каждый сотрудник обладает разноплановым опытом в своей сфере, будь-то операционная деятельность, PR или разработка продукта. К примеру, если говорить о разработке, то научно-исследовательская сеть DiDi уже достигла Кремниевой Долины, где расположен DiDi Labs, R&D-центр компании, работающий над созданием прорывных инноваций в сфере транспортных перевозок. Среди основных R&D-направлений — совершенствование технологий обеспечения безопасности, прогнозирование спроса и предложения и оптимизация маршрутов, беспилотники и технологии V2X. Глобально в DiDi работает больше 16 000 человек, из них более 500 — сотрудники R&D.

Один из основных принципов работы DiDi — найм лучших специалистов на рынке





Стоит отметить, что DiDi поддерживает женское лидерство. 40% наших сотрудников — женщины. Кроме того, мы гордимся тем, что почти три миллиона водителей DiDi — женщины.

Работая в международной компании, я ежедневно общаюсь с коллегами из разных стран, перенимая опыт и экспертизу лучших специалистов в сфере mobility. Я постоянно учусь у своей команды и получаю большое удовольствие от того, что мы делаем.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — значит быть лидером и вести за собой людей. Для этого важно создать в коллективе атмосферу поддержки и доверия.





Мне важно поддерживать сотрудников и заботиться об их развитии. Имея большой опыт работы в крупных международных компаниях и профильное образование, мне есть чем поделиться с коллегами, и я стараюсь делать это регулярно.

Работая над инновационным и технологичным продуктом, важно здоровое любопытство и энергия. Для нас важно не количество часов работы, а продуктивность каждого и нацеленность на результат.

Быть руководителем — значит не ограничивать сотрудников определенными рамками, а давать определенную степень свободы для выражения и реализации своих идей. В современном мире soft skills приобретают исключительное значение, в особенности, умение мыслить вне шаблонов, так называемое out-of-the-box мышление. Это позволяет быстро адаптироваться к изменениям и успешно справляться с вызовами рынка.

В современном мире важна скорость. Технологии значительно ускорили нашу жизнь, а также сократили цикл жизни идей и трендов. Это значит, сейчас уже недостаточно быть специалистом и экспертом в своей области, особую значимость приобретает постоянное саморазвитие. Также для любого лидера важно мыслить быстро и стратегически, уметь прогнозировать возможные сценарии развития событий.

О преимуществах и сложностях

Больше всего в управлении коллективом мне нравится работать с мультикультурной командой. Каждый из моих коллег — профессионал с уникальным опытом. Преодоление общих трудностей и новые достижения совместно с командой вдохновляют, а также дают возможность развиваться, обмениваться опытом и учиться друг у друга.

Больше всего в управлении коллективом мне нравится работать с мультикультурной командой





На позиции операционного директора по региону Восточной Европы и Центральной Азии я ежедневно сталкиваюсь со сложностями и вызовами, которые вдохновляют на рост и движение вперед. Например, выход на новые рынки — это глубокое погружение в менталитет и культуру страны. Но успех на каждом новом рынке только подкрепляет интерес к развитию бизнеса в новых регионах.

В каждой стране мы адаптируем продукт под особенности рынка. К примеру, в Казахстане карты Google недостаточно детализированы, поэтому мы оформили соглашение с 2ГИС на использование их карт. Еще одна особенность казахстанского рынка — не все население перешло на оплаты картами, поэтому поездки с DiDi в Казахстане можно оплачивать наличными.





Практически все существующие методы управления временем состоят из трех компонентов: планирование, приоритизация и структурирование. Я всегда стараюсь контролировать список необходимых задач и распределять свое время грамотно. Сейчас появилось большое количество приложений, которые позволяют правильно расставлять приоритеты, отделять важное от срочного и планировать время так, чтобы работать не круглосуточно, а на результат, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.

О планах

DiDi продолжит выстраивать прочные партнерские отношения с таксопарками, а также работать над улучшением продукта в странах присутствия, параллельно расширяя географию сервиса.

Сейчас наш основной фокус в Казахстане — эффективный запуск DiDi в Алматы и Нур-Султане. В будущем мы планируем охватить как можно больше городов, где сможем предоставлять нашим пассажирам доступные и безопасные поездки. Уже началась регистрация водителей в третьем городе Казахстана — Шымкенте.