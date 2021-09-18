Rolls-Royce успешно испытала свой первый электрический самолет

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 кВт — примерно 544 лошадиные силы, что позволяет самолету развивать скорость 482 км/ч.





Создание и испытание электросамолета наполовину финансирует британское правительство в рамках программы по развитию авиатранспорта с нулевыми углеродными выбросами.





Источник: К 2050 году компания планирует полностью перейти на выпуск экологически чистой продукции.Источник: vc.ru

Самолет взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании и после 15 минут полета благополучно приземлился.Spirit of Innovation планируют использовать как аэротакси, но Rolls-Royce также работает над созданием полноразмерного пассажирского самолета с электрической силовой установкой.