Rolls-Royce создала самый быстрый самолет с электродвигателем. Его скорость достигает 623 км/ч

Компания Rolls-Royce заявляет, что смогла создать самый быстрый работающий на электричестве самолет, он может развивать скорость до 623 км/ч.

Rolls-Royce собирается подать три заявки в Международную федерацию аэронавтики на мировые рекорды: максимальная скорость 555,9 км/ч на дистанции 3 километра, скорость 532,1 км/ч на дистанции 15 километров и подъем на высоту 3 000 метров за 202 секунды.

«Дух инноваций» стал результатом проекта Accelerating the Electrification of Flight. Партнерами выступили компания YASA, которая специализируется на создании электрических двигателей и контроллеров, входит в структуры Mercedes-Benz, а также авиационный стартап Electroflight.

Половина финансирования на проект была выделена Институтом аэрокосмических технологий в партнерстве с департаментом бизнеса, энергетики и промышленной стратегии правительства Великобритании.

В Rolls-Royce утверждают, что в их самолете используется 400-киловаттная электрическая трансмиссия, а также «самый энергоемкий блок силовых батарей, когда-либо собранный в аэрокосмической отрасли». Первый полет был совершен в сентябре и продлился около 15 минут.

Источник: incrussia.ru