Риза Таганова и Зангар Жомартулы о том, как стали любимой парой казахстанцев в TikTok

Совместно с TikTok мы запустили серию прямых эфиров, где знакомим вас с самыми интересными авторами контента. Они рассказывают о своем опыте ведения аккаунта в TikTok и о том, как видеоплатформа повлияла на их жизнь. Недавно мы провели эфир с Ризой Тагановой и Зангаром Жомартулы @rizangar_ — популярной и «комфортной» парой в сетях. Собрали для вас самое главное из нашей беседы.





Зангар Жомартулы, 25 лет, город — Алматы, TikTok-креатор

Риза Таганова, 22 года, город — Алматы, балерина, TikTok-креатор





О себе





Риза. Я балерина в Казахском национальном театре оперы и балета им. Абая в Алматы. Работаю там уже пятый сезон. Два года назад стала TikTok-креатором, благодаря «комфортным отношениям».

Зангар. Я окончил Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова по специальности «Режиссура». Я актер, танцор, TikTok-креатор.

О творчестве в TikTok





Риза. Мы снимаем контент про отношения. У нас не было такой цели, все вышло спонтанно. В какой-то момент я начала снимать видео с подругами. Показывала свою жизнь, и один из роликов получил большой отклик от зрителей. Мы поняли, что контент про отношения интересен людям.

Мы завели аккаунт в TikTok в 2020 году, но своих зрителей нашли только в 2021 году. Целый год мы пробовали, тестировали разные форматы. И только в 2021 начались рост и развитие.

У нас разношерстная аудитория. Это и молодежь, и более взрослые люди. К нам часто подходят на улице, говорят, что мы молодцы. Нас смотрят открытые, добрые люди, которые верят в настоящую любовь и понимают ценность заботы и хорошего отношения.





90% наших зрителей отмечают, что мы «комфортная пара», часто ставят Зангара в пример. Есть, конечно, 10% людей, которые этого не понимают. Но хорошего все равно больше.

Как TikTok повлиял на жизнь





Риза. Наша жизнь поменялась на 180 градусов. TikTok дал нам стержень и популярность, помог в самореализации.

TikTok на многое открыл глаза. Он научил нас творчески раскрывать себя, дал дополнительные возможности зарабатывать. TikTok дал возможность не только жить, но и быть примером. Платформа стала для нас определенным трамплином.

Зангар. Я думаю в TikTok есть запрос на добрый и полезный контент. Например, нам написал один русский мужчина. Он смотрит видео, где я говорю на казахском языке, но добавляю субтитры на русском. Благодаря этому он начал понимать бытовые слова на казахском. Смотря видео про отношения, мужчина извлек из них пользу для себя. Это радует.





Из других TikTok-креаторов мне нравится @ynchq и @wannabeteacher.

Риза. Мне нравится @ohmybabyzee — он классный. Еще люблю смотреть @baibacci, Армана Юсупова, Карину Оксукпаеву.

Рекомендации





Зангар. Тем, кто только начинает деятельность в TikTok советуем не останавливаться и не сдаваться. Мы год искали свой подход к созданию контента.

Через TikTok вы должны доносить правильные вещи. Видео должны быть полезны для людей, не нести негатива.

До блогинга у вас должен быть определенный бэкграунд — то, что будет полезно людям.

Важно, чтобы вы искренне любили свое дело. Если творчество будет идти от сердца, люди поймут и почувствуют это.