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Рианна стала самым читаемым в Twitter миллиардером. Она обогнала Илона Маска
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Сегодня в 10:22

Рианна стала самым читаемым в Twitter миллиардером. Она обогнала Илона Маска

Барбадосская певица Рианна возглавила рейтинг миллиардеров с самой большой аудиторией в соцсети Twitter.

За публикациями Рианны в твиттере следят 106,8 миллионов человек, в то время как на бизнесмена Илона Маска — он занимает вторую строчку рейтинга, подписаны 99,5 миллионов пользователей. Третье место рейтинга получила Ким Кардашьян — у нее 72,7 миллионов подписчиков.

Также в перечень попали создатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс, телеведущая Опра Уинфри, рэпер Канье Уэст, гендиректор Apple Тим Кук, основатель Virgin Group Ричард Брэнсон и владелец клуба НБА «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан.

Источник: daily.afisha.ru

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