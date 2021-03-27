Режиссерские версии известных фильмов, которые вы, возможно, не видели

«Хранители»

Режиссер: Зак Снайдер

Оригинальный вариант самого эпичного комикс-фильма длился 162 минуты, затем возник режиссерский вариант на 186 минут и «ультимативный» на 215. В режиссерскую версию фильма было добавлено то, что было в исходной графической новелле, но не поместилось в кино.

Главное — анимационные вставки с историей Черной шхуны. Если смотреть кино в первый раз, они могут совсем сбить зрителя с толку, но для второго, третьего и сто сорок четвертого пересмотра однозначно следует выбрать именно этих, 215-минутных «Хранителей».

«Бэтмен против Супермена: на заре справедливости»

Режиссер: Зак Снайдер

Еще один фильм Зака Снайдера, сильно пострадавший в прокатной версии. После выхода картины у большинства зрителей возникли вопросы. В чем состоял хитрый план Лекса Лютора? Почему два супергероя так быстро друг друга возненавидели?

Оказалось, что из фильма убрали целые куски, которые связывали сюжет воедино, и дополнительные полчаса сделали фильм значительно логичнее: Лютор действительно неспешно и хитро стравливает Супермена и Бэтмена, а те и не подозревают, что следуют его плану.

Трилогия «Властелин колец»

Режиссер: Питер Джексон

Прокатный вариант «Властелина колец» устраивал и режиссера, и большинство зрителей. Но все же армия фанатов обрадовалась, когда на DVD появилось расширенное издание. К общему хронометражу добавилось около трех часов материалов: больше подробностей о второстепенных персонажах и просто много красивых сцен. Хотя некоторые моменты вроде гибели Сарумана до сих пор вызывают споры.

«Водный мир»

Режиссер: Кевин Рейнольдс

Известный провальный фильм, который в режиссерской версии выглядит значительно стройнее. И это касается не только сюжетной линии главного героя, но и всего необычного мира, где большая часть Земли затоплена водой. На съемках фильма актер Кевин Костнер рассорился со своим товарищем Кевином Рейнольдсом, и режиссер ушел из проекта. Исполнитель главной роли сам доделывал фильм, что сильно сказалось на целостности картины.

Режиссерская версия вышла на носителях. Добавленные 40 минут помогают лучше понять сюжет.

«Супермен 2: версия Ричарда Доннера»

Режиссер: Ричард Доннер

Конфликт студии и постановщика второго фильма о Супермене завершился тем, что отснявший больше половины картины Ричард Доннер был уволен из проекта.

Два года после этого картина лежала без дела, а затем Ричард Лестер вынужден был доснять недостающие сцены и переделать несколько уже готовых, чтобы из разрозненных кусков получилась цельная работа. Фильм понравился зрителям и критикам, поэтому про режиссерскую версию Доннера никто и не думал. Но в 2001 году студия взялась реставрировать театральную версию для релиза на DVD и обнаружила множество отснятых материалов. Дальше, по просьбе фанатов, студия WB согласилась выпустить в 2006 году специальное издание «Супермена 2», собранное из того, что снял Доннер еще тридцать лет назад. Версия Ричарда Доннера считается едва ли не лучшей режиссерской версией в истории кино.

«Я — Легенда»

Режиссер: Френсис Лоуренс

Многие зрители полюбили эту постапокалиптическую историю с Уиллом Смитом в главной роли. Но когда появилась режиссерская версия, всех ждал сюрприз: первоначальная суть фильма была перевернута с ног на голову, финал выдался радикально иным, а идейно он стал ближе к книге-первоисточнику.

«Апокалипсис сегодня»

Режиссер: Френсис Форд Коппола

Полнометражная расширенная версия полна сюрпризов. Например, добавлена очень интересная сцена на усадьбе французских плантаторов, сцена с девушками из «Плейбоя» и кража доски для серфинга у сумасшедшего подполковника, самая забавная сцена фильма. В целом, если смотреть внимательно, то «Апокалипсис сегодня» в режиссерской версии получается совсем другим фильмом. Но не стоит обольщаться, это не делает его более веселым.

«Бегущий по лезвию»

Режиссер: Ридли Скотт

У этого фильма имеется целых семь разных версий: рабочая, расширенная рабочая, американская прокатная, международная прокатная, обрезанная телевизионная, режиссерская и, наконец, финальная версия 2007 года.

Ридли Скотт уверяет, что именно она полностью соответствует его авторскому видению. Он вернул туда все вырезанное насилие, все сны с единорогом, а также подозрительные намеки на природу детектива Декарда.

«Леон»

Режиссер: Люк Бессон

Расширенная версия фильма длиннее на 25 минут. Изначально планировалось, что в кинотеатрах выйдет именно более длинная версия. Но на тестовых показах она не очень понравилась зрителям, поэтому несколько сцен были вырезаны. На волне успеха фильма расширенную версию выпустили в кино в 1996 году.

В новой расширенной версии добавили сцены, где Леон учить Матильду совершать убийства. Видимо, из-за своей кровожадности она не понравилась зрителям. Кажется, это осознавал и сам Люк Бессон, который режиссерской называл именно первую, театральную версию.

«Царство небесное»

Режиссер: Ридли Скотт

Недопонимание между режиссером и студией Fox возникло еще на этапе подготовки картины. Режиссер хотел создать масштабный эпик, который покажет сам дух времени. Но это шло вразрез с желаниями студии, рассчитывавшей на историко-приключенческий фильм со сражениями.

Образовавшиеся сюжетные дыры не могли не повлиять на восприятие картины. При огромном бюджете в 135 миллионов долларов без учета рекламы «Царство небесное» собрало в прокате всего 164 миллиона.

Но уже год в 2006 году на DVD вышла режиссерская версия Ридли Скотта. К хронометражу добавили около 50 минут: стала понятна мотивация героев, более четко вырисовались характеры, а искомое режиссером чувство эпохи передано ярче. Эту версию зрители и критики оценили намного выше.