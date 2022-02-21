Режиссер «Олдбоя» снял фильм на iPhone 13 Pro

Apple продолжает демонстрировать возможности своих смартфонов для съемки фото и видео профессионального уровня. В этот раз американская корпорация пригласила известного южнокорейского режиссера Пака Чхан Ука, чтобы тот снял фильм на iPhone 13 Pro.

Картина получила название «Жизнь — всего лишь сон». Это короткометражка в жанре фэнтези на тему боевых искусств.

Пак Чхан Ук — 58-летний режиссер и кинопродюсер из Южной Кореи, обладатель Гран-при Каннского кинофестиваля за боевик 2003 года «Олдбой».

Источник: rb.ru



