Рэй Далио планирует открыть филиал семейного офиса в Абу-Даби

Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Рэй Далио планирует открыть филиал своего семейного офиса в Абу-Даби. Центры семейного офиса Далио также расположены в США и в Сингапуре.

В настоящее время разрабатываются планы по привлечению команды опытных специалистов по инвестициям, которые возглавят семейный офис.

В рамках своего продвижения на Ближний Восток Далио изучает возможность более широкого инвестиционного партнерства с Group 42, компанией в области искусственного интеллекта, которую возглавляет советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид.

Источник: incrussia.ru