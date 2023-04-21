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Рэй Далио планирует открыть филиал семейного офиса в Абу-Даби
53
Главный

Сегодня в 11:23

Рэй Далио планирует открыть филиал семейного офиса в Абу-Даби

Основатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Рэй Далио планирует открыть филиал своего семейного офиса в Абу-Даби. Центры семейного офиса Далио также расположены в США и в Сингапуре.

В настоящее время разрабатываются планы по привлечению команды опытных специалистов по инвестициям, которые возглавят семейный офис.

В рамках своего продвижения на Ближний Восток Далио изучает возможность более широкого инвестиционного партнерства с Group 42, компанией в области искусственного интеллекта, которую возглавляет советник по национальной безопасности ОАЭ шейх Тахнун бен Заид.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #офис #абудаби #фонд #рэйдалио
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