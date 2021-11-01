Регистрация, продажи, комиссия и возвраты: все, что нужно знать о торговле на Lamoda.kz

Маркетплейс Lamoda.kz — один из старейших не только в Казахстане, но и во всем СНГ. Почитайте истории предпринимателей о том, как выйти на площадку, которой годами доверяют миллионы покупателей.





Наргиза Сарсебекова, 23 года, город — Алматы, сооснователь дизайн-студии PHYSIS, @ physis_design , physis-home.com

Я веду бизнес вместе с сестрой Динарой Чакаровой. Компания появилась в 2015 году и работала как ателье крафтовых вещей. В 2021 году мы сделали ребрендинг, сузили продуктовую линейку, взяли три направления в тестовом режиме:

— крафтовые рубашки для женщин и мужчин

— художественный текстиль и декор, арт-объекты для дома и HoReCa

— дизайн интерьера.

Философия нашей компании: «Мы для ценителей, а не для потребителей». Нашу продукцию покупают люди из США, Европы и Японии. Те, кто ценит ручной труд и качество, ищет аутентичность и осознанно подходит к вопросам экологии.

После пандемии очевидным решением был выход на маркетплейсы. Мы искали свою аудиторию и в тестовом режиме отработали через Lamoda.kz. Эта площадка популярна, она уже достаточно долго развивается у нас в стране и вызывает доверие. К регистрации нас подтолкнули и отзывы пользователей.



В нижней части главной страницы Lamoda.kz, есть пункт «партнерская программа». После перехода по этой странице нам выслали анкету. В ней нужно написать краткую характеристику компании: рассказать о ее регистрации, указать почту, контактные данные — с кем менеджеры будут связываться по вопросам ведения страницы на маркетплейсе, объем производства, описание продуктов компании. Нужно иметь регистрацию или заявку торговой марки на территории Казахстана. Также нужно дать ссылки на социальные сети, сайт, обозначить среднюю цену на единицу товара.

Обязательное условие анкеты — должно быть не менее 50 артикулов — цветомоделей. Еще спрашивали о наличии склада.

Всего в анкете 14-15 вопросов, после ее отправки менеджер Lamoda.kz связывается по почте и сообщает о результатах первого этапа регистрации.

Есть две формы ведения бизнеса:

— GROSS — партнер использует площадку как витрину, но доставкой занимается сама компания

— NET — партнер использует площадку как витрину и курьерскую службу.

По ходу ведения бизнеса на маркетплейсе можно поменять форму. Мы для начала выбрали GROSS. Доставкой занимаемся сами.





Новым брендам приемлемо начинать бизнес именно с этой площадки, тем более что рынок маркетплейсов растет с каждым годом. Можно увидеть конкурентов, понять рынок. Lamoda.kz делает рекламу, у нее есть готовые клиенты, которые любят покупать на этом сайте и доверяют ему. Но площадка не должна быть единственным каналом продаж, лучше, если их будет несколько.

Процесс отправки строится таким образом:

— видим заявку через личный кабинет, эта же заявка дублируется у нас на почте

— связываемся с клиентом и обговариваем условия доставки, с соответствующими сопровождающими документами: накладные, чеки.

Так как у нас GROSS-партнерство, то маркетплейс выставляет комиссию за каждую позицию в заказе, которую клиент подтвердил при звонке колл-центра Lamoda.kz. Это не выкупленные позиции и не предоплачиваемые.

В NET-партнерстве выставляется комиссия за каждую проданную позицию.

Процесс возврата осуществляется каждой компанией индивидуально. Так как мы работаем по GROSS-партнерству, то сами ведем переговоры с клиентами. Возврат возможен в течение 14 календарных дней. Для этого клиент должен предоставить документ с данными о покупке. Далее товар возвращается к нам в офис и производится возврат денежных средств.

Плюсы сотрудничества с Lamoda.kz:





— все курируется менеджерами, с которыми можно связаться в любой момент

— личный кабинет прост в использовании, все прозрачно — можно видеть продажи, отслеживать динамику, есть отчетность.









Татевик Мелконян, 35 лет, город — Караганда, менеджер, @ liokaz_kz

Я начала взаимодействие с площадкой несколько лет назад, искала дополнительный канал продаж. Тогда маркетплейсов было не так много. Выбрала Lamoda.kz, потому что эта площадка была известна. К тому же маркетплейс сам продвигает товар, создает рекламу, с которой приходят люди.

Для регистрации можно связаться с менеджером площадки, он отправит список документов, которые нужно предоставить. Также нужно загрузить фотографии товара по правилам, установленным площадкой. Одно из условий Lamoda.kz — наличие определенного количества товара. В моем случае было необходимо не менее 200 пар обуви.

При регистрации нужно указать формат работы с площадкой. Они отличаются по размеру комиссии:

— Lamoda.kz забирает 25% только в том случае, если клиент приобрел товар

— 12% от стоимости товара, которые площадка забирает даже в случае его возврата.





По ходу ведения бизнеса можно менять формат. Если продавец уверен в своем товаре и считает, что возвратов будет мало, ему выгоднее работать со вторым вариантом. Для меня как для производителя обуви, удобнее первый формат, так как много факторов влияют на размер, часто бывают возвраты.

На Lamoda.kz стоит выходить с самого начала, не стоит ждать пока бизнес раскрутится, тем более площадка позволяет и дает возможности для развития.

Когда клиент заказывает товар, мне поступает заказ. Я оформляю его в личном кабинете, везу на склад, откуда маркетплейс сам доставляет его клиенту.

Человек может примерить обувь при курьере и вернуть сразу, если не подошел размер. В таком случае товар возвращается на склад, откуда я его забираю. По законодательству клиент может вернуть товар в течение 14 дней.

Главный плюс Lamoda.kz — реклама, которую маркетплейс запускает сам.









Мира Макашова, 41 год, город — Караганда, менеджер по продукту, @ sana.moda

sana.moda — отечественный бренд женской одежды. Мы создаем коллекции с нуля, начиная от разработки до мониторинга производства. Мы — direct to consumer бренд, сами занимаемся продвижением продукта, контролируем цены и промо-акции.

Образы, которые можно собрать из нашей продукции, в зависимости от повода, можно определить так:

— Business Best — официальный дресс код для важных переговоров и важных встреч

— Business Traditional — дресс код средней строгости обычного рабочего дня, совещаний и встреч с клиентами

— Business Casual — для неформальных встреч без строгих ограничений

— Business Creative — для бизнеса в творческой среде.

Взаимодействие с платформой Lamoda.kz мы начали в 2018 году. На главной страничке площадки оставили заявку, чтобы стать партнером бренда, заполнили ее онлайн, а затем через какое-то время с нами связался менеджер.

Для сотрудничества с Lamoda.kz важно доказать, что вы имеете юридическое право реализации товара торговой марки на территории Казахстана. Мы торгуем товаром собственного бренда, нам нужно было предоставить документ, подтверждающий, что торговая марка sana и sana.moda принадлежат нам. В случае, если партнер является официальным дистрибьютором, то необходимо предоставить документы, подтверждающие права дистрибуции.

На сколько нам известно, существуют несколько форм взаимодействия с платформой. Мы работаем по условиям комиссионной продажи — это наиболее выгодная форма сотрудничества для нашего бренда. Кроме этого, менеджеры платформы часто приглашают нас принять участие в различных акциях по продвижению бренда в сети. Мы часто можем видеть фотографии наших изделий в контекстной рекламе платформы. Это положительно влияет на уровень продаж бренда на платформе.

Lamoda.kz — состоявшийся бренд и развитая логистическая система, одна из первых розничных платформ, появившихся на территории СНГ с большим пулом потенциальных клиентов. Мы получаем много заказов от новых клиентов со всего Казахстана, на которых самостоятельно не смогли бы выйти. Платформа позволила нам покрыть территорию всей страны без дополнительных маркетинговых затрат.

Lamoda.kz — дополнительный канал продаж, который покрывает всю территорию Казахстана







У Lamoda.kz жесткие требования к фотографиям продукции. В связи с этим, если бизнес только в начале пути, с узким ассортиментом, считаем, что выходить на платформу рано. Дело в том, что производство профессиональных фотографий товара — трудоемкий и финансово затратный процесс.

Процесс взаимодействия с платформой проходит полностью онлайн. На площадке у партнеров есть личные кабинеты, через которые мы управляем своим ассортиментом, ценами и остатками. Когда покупатели выбирают нашу продукцию, мы получаем электронное письмо с уведомлением о заказе.

У партнеров есть сутки, чтобы собрать заказ и передать в логистический центр Lamoda.kz. В личном кабинете можно скачать отгрузочные накладные с адресом и накладной на отпуск товара. Партнеры несут ответственность за упаковку и комплектацию заказа, а Lamoda.kz за доставку, получение оплаты и оформление возврата в случае, если клиент отказался от покупки.





Система комиссии у платформы рассчитывается индивидуально, в зависимости от категории товара и способа сотрудничества, выбранного партнером.

За время сотрудничества с платформой мы не сталкивались с ограничениями на продажи ни по виду продукции, ни по количеству. Возможно, это связано с тем, что мы продаем одежду. На платформу, допускается только тот товар, фотографии которого успешно прошли модерацию.

В случае, если клиент отказался от товара, нам поступает уведомление от платформы через электронное письмо. Затем проходит время, необходимое для того, чтобы товар вернулся от клиента. Как только товар попал в логистический центр, мы получаем еще одно уведомление, но уже от сотрудников центра, в котором они сообщают нам, что наш возврат получен на склад. В удобное время забираем товар со склада логистического центра.

Плюс сотрудничества с Lamoda.kz — системность платформы, отлаженное взаимодействие. Многие процессы, такие, как отправка заказов, комплектация, оплата и возвраты автоматизированы. Для небольших компаний, это очень удобно.

Lamoda.kz позволила нам найти новых партнеров как в онлайн, так и офлайн рознице. Lamoda.kz — дополнительный канал продаж, который покрывает всю территорию Казахстана, обеспечивает дополнительные маркетинговые мощности, которые мы оплачиваем только тогда, когда товар фактически продан.





Минусы сотрудничества с Lamoda.kz:

— долгий процесс модерации товара. Порой фотографии могут быть в рассмотрении до двух недель.

— высокий уровень возвратов. Это, скорее всего, связано с недобросовестными покупателями, которые не выходят на связь после оформления заказа или делают отказ от заказа, даже его не получив. Мы бы хотели, чтобы платформа включала таких покупателей в черные списки, либо отменяли им возможность оплаты после примерки

— скорость возвратов — медленная, доставка возвратов до логистических центров может занимать до двух-трех недель. Данный факт плохо влияет на продажи, так как нет возможности реализовывать товар в течение этого времени.