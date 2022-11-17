Разработчиков, стартаперов и IT-компании приглашают на хакатон в сфере обороны и безопасности

Astana Hub и «Казахстан ГИС Центр» объявили конкурс IT-проектов Hackathon DefTech, нацеленный на поиск креативных технологических решений в сфере обороны и безопасности.

Разработчикам предложено создать технологические решения по трем направлениям:

— по оценке и анализу обеспечения, включает модули «контроль качества питания», «оценка обеспечения вещевым имуществом», «оценка воинской дисциплины».

— создание версии многофункциональной платформы по критериям отбора срочной службы для получения гранта на обучение в вузе

— разработка портала DefTech и его UX/UI дизайна.

Технические задания, подготовленные Министерством обороны, опубликованы на сайте Astana Hub.

Отборочный тур состоится 28 ноября. В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана старше 18 лет, IT-компании, стартапы с достаточными ресурсами для реализации пилотного проекта.