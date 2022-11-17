Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
razrabotchikov-startaperov-i-it-kompanii-priglashayut-na-hakaton-v-sfere-oborony-i-bezopasnosti
Разработчиков, стартаперов и IT-компании приглашают на хакатон в сфере обороны и безопасности
57
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 12:24

Разработчиков, стартаперов и IT-компании приглашают на хакатон в сфере обороны и безопасности

Astana Hub и «Казахстан ГИС Центр» объявили конкурс IT-проектов Hackathon DefTech, нацеленный на поиск креативных технологических решений в сфере обороны и безопасности.

Разработчикам предложено создать технологические решения по трем направлениям:

— по оценке и анализу обеспечения, включает модули «контроль качества питания», «оценка обеспечения вещевым имуществом», «оценка воинской дисциплины».

— создание версии многофункциональной платформы по критериям отбора срочной службы для получения гранта на обучение в вузе

— разработка портала DefTech и его UX/UI дизайна.

Технические задания, подготовленные Министерством обороны, опубликованы на сайте Astana Hub.

Отборочный тур состоится 28 ноября. В конкурсе могут принять участие граждане Казахстана старше 18 лет, IT-компании, стартапы с достаточными ресурсами для реализации пилотного проекта.

Источник: digitalbusiness.kz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#конкурс #стартапы #программирование #it #astanahub
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Samsung потратит $5,02 миллиарда, чтобы стать экологичнее
735
Таиланд продлит срок действия туристических виз
802
20 самых высокооплачиваемых профессий с низким уровнем стресса
1551
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.