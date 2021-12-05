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Разработчики из Engineered Arts представили развлекательных роботов-гуманоидов
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Сегодня в 10:53

Разработчики из Engineered Arts представили развлекательных роботов-гуманоидов

Британский разработчик Engineered Arts представил человекоподобного робота Ameca с естественной мимикой и жестами.

Создатели старались сделать движения робота максимально похожими на человеческие. Программное обеспечение Tinman создают иллюзию, что с человеком говорит живой оператор: с помощью камер и микрофонов можно контролировать взгляд робота и вести беседы естественно.

Технология трекинга лица позволяет устройству правдоподобно имитировать общение — робот реагирует на собеседника и его мимику.

Устройство пока не может ходить, но создатели заявили, что работают над этим.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #великобритания #робот #гуманоид #имитация
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