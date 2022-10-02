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Райан Гослинг снялся в новой рекламной кампании Gucci
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Сегодня в 10:37

Райан Гослинг снялся в новой рекламной кампании Gucci

Райан Гослинг стал новым лицом Gucci и снялся в рекламной кампании итальянского модного дома.



В ролике герой Гослинга из своего номера в придорожном мотеле отправляется на пляж в пикапе, который набит винтажными сумками и вещами из коллекции Gucci Savoy с традиционной монограммой GG, знаменитым принтом и красно-зелеными полосами.

Задумка видео принадлежит дизайнеру и креативному директору Gucci Алессандро Микеле, а воплотить ее в жизнь помог фэшн-фотограф и кинорежиссер Глен Лачфорд.

Источник: srsly.ru

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