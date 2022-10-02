Райан Гослинг снялся в новой рекламной кампании Gucci

Райан Гослинг стал новым лицом Gucci и снялся в рекламной кампании итальянского модного дома.

В ролике герой Гослинга из своего номера в придорожном мотеле отправляется на пляж в пикапе, который набит винтажными сумками и вещами из коллекции Gucci Savoy с традиционной монограммой GG, знаменитым принтом и красно-зелеными полосами.

Задумка видео принадлежит дизайнеру и креативному директору Gucci Алессандро Микеле, а воплотить ее в жизнь помог фэшн-фотограф и кинорежиссер Глен Лачфорд.

Источник: srsly.ru



