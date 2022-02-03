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Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине
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Сегодня в 14:28

Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр-2022. Казахстанские спортсмены начнут соревнования на день раньше.

Начало — по времени Нур-Султана.

3 февраля

Могул, женщины. Первая квалификация 16:00, Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Могул, мужчины. Первая квалификация 17:45, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

5 февраля

Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация 12:20, Сергей Ткаченко, Данил Васильев

Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал 13:45, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал 14:30, Надежда Морозова

Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал 16:00, 17:30, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация. 17:00, Адиль Галиахметов

Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал. 18:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан

6 февраля

Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал 13:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко

Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал 16:00, Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур

Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев

7 февраля

Конькобежный спорт. 1500 м, женщины. Финал 14:30, Екатерина Айдова, Надежда Морозова

Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко

Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:30, Адиль Галиахметов

8 февраля

Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Женщины. Квалификация, финал 14:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова

Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Мужчины. Квалификация, финал 14:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко

Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Финал 14:30, Александр Мухин, Владислав Киреев

Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины. Финал 14:30, Дмитрий Морозов

9 февраля

Горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая и вторая попытки. 08:15, 11:45, Александра Троицкая

Лыжное двоеборье. Мужчины 14:00 — HS-109 трамплин, 17:00 — гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал. 17:00, Адиль Галиахметов, Денис Никиша

Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация. 17:00, Ольга Тихонова

10 февраля

Лыжные гонки. 10 км классический стиль, женщины. Финал 13:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Фристайл-акробатика. Смешанная команда. Финал 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев

11 февраля

Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал 13:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко

Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко

Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:00, Ольга Тихонова

Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация 17:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов

Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев

12 февраля

Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал 13:30, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева

Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал 14:00, Иван Аржаников

Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал 15:00, Александр Мухин, Владислав Киреев

Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев

13 февраля

Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины. Первая и вторая попытки 08:15, 11:15, Захар Кучин

Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко

Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Финал 16:45, Александр Мухин, Владислав Киреев

Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Квалификация 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал, финал 19:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов

Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал 19:00, Екатерина Айдова

14 февраля

Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Финал 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева

15 февраля

Лыжное двоеборье. Мужчины 14:00 — HS-140 трамплин. 17:00 — гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров

Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Квалификация 17:00, Шерзод Хаширбаев

16 февраля

Слалом, мужчины. Первая и вторая попытки 08:15, 11:45, Захар Кучин

Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Квалификация, финал 15:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова

Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Квалификация, финал 15:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко

Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Финал 17:00, Шерзод Хаширбаев

Шорт-трек. 1500 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:30, Ольга Тихонова

17 февраля

Конькобежный спорт. 1000 м, женщины. Финал 14:30, Екатерина Айдова, Надежда Морозов

18 февраля

Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал 14:30, Денис Кузин, Иван Аржаников

Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины. Финал 15:00, Александр Мухин, Владислав Киреев

19 февраля

Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины. Квалификация 12:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко

Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины. Финал 13:00, Надежда Морозова

Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины. Финал 13:00, Дмитрий Морозов

Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко

Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины. Квалификация 12:30, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова.

Источник: tengrinews.kz

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