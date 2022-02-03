Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится официальное открытие зимних Олимпийских игр-2022. Казахстанские спортсмены начнут соревнования на день раньше.
Начало — по времени Нур-Султана.
3 февраля
Могул, женщины. Первая квалификация 16:00, Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Могул, мужчины. Первая квалификация 17:45, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
5 февраля
Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация 12:20, Сергей Ткаченко, Данил Васильев
Лыжные гонки. Скиатлон 15 км, женщины. Финал 13:45, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 3000 м, женщины. Финал 14:30, Надежда Морозова
Могул, мужчины. Вторая квалификация, финал 16:00, 17:30, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Квалификация. 17:00, Адиль Галиахметов
Шорт-трек. Смешанная эстафета. Квалификация, полуфинал, финал. 18:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Ольга Тихонова, Яна Хан
6 февраля
Лыжные гонки. Скиатлон 30 км, мужчины. Финал 13:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко
Могул, женщины. Вторая квалификация. Финал 16:00, Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова, Олеся Граур
Прыжки с трамплина. HS-109 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев
7 февраля
Конькобежный спорт. 1500 м, женщины. Финал 14:30, Екатерина Айдова, Надежда Морозова
Биатлон. Индивидуальная гонка 15 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко
Шорт-трек. 1000 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:30, Адиль Галиахметов
8 февраля
Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Женщины. Квалификация, финал 14:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Ирина Быкова
Лыжные гонки. Спринт свободный стиль. Мужчины. Квалификация, финал 14:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко
Биатлон. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины. Финал 14:30, Александр Мухин, Владислав Киреев
Конькобежный спорт. 1500 м, мужчины. Финал 14:30, Дмитрий Морозов
9 февраля
Горнолыжный спорт. Слалом, женщины. Первая и вторая попытки. 08:15, 11:45, Александра Троицкая
Лыжное двоеборье. Мужчины 14:00 — HS-109 трамплин, 17:00 — гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров
Шорт-трек. 1500 м, мужчины. Четвертьфинал, полуфинал, финал. 17:00, Адиль Галиахметов, Денис Никиша
Шорт-трек. 1000 м, женщины. Квалификация. 17:00, Ольга Тихонова
10 февраля
Лыжные гонки. 10 км классический стиль, женщины. Финал 13:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Фристайл-акробатика. Смешанная команда. Финал 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева, Шерзод Хаширбаев
11 февраля
Лыжные гонки. 15 км классический стиль, мужчины. Финал 13:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко
Биатлон. Спринт 7,5 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко
Шорт-трек. 1000 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:00, Ольга Тихонова
Шорт-трек. 500 м, мужчины. Квалификация 17:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов
Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Квалификация 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев
12 февраля
Лыжные гонки. Эстафета 4х5 км, женщины. Финал 13:30, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева
Конькобежный спорт. 500 м, мужчины. Финал 14:00, Иван Аржаников
Биатлон. Спринт 10 км, мужчины. Финал 15:00, Александр Мухин, Владислав Киреев
Прыжки с трамплина. HS-140 трамплин, мужчины. Первый раунд, финал 17:00, Сергей Ткаченко, Данил Васильев
13 февраля
Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины. Первая и вторая попытки 08:15, 11:15, Захар Кучин
Биатлон. Гонка преследования 10 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко
Биатлон. Гонка преследования 12,5 км, мужчины. Финал 16:45, Александр Мухин, Владислав Киреев
Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Квалификация 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
Шорт-трек. 500 м, мужчины. Четвертьфинал, финал 19:00, Абзал Ажгалиев, Денис Никиша, Адиль Галиахметов
Конькобежный спорт. 500 м, женщины. Финал 19:00, Екатерина Айдова
14 февраля
Фристайл-акробатика. Акробатика, женщины. Финал 17:00, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева
15 февраля
Лыжное двоеборье. Мужчины 14:00 — HS-140 трамплин. 17:00 — гонка на 10 км. Чингиз Ракпаров
Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Квалификация 17:00, Шерзод Хаширбаев
16 февраля
Слалом, мужчины. Первая и вторая попытки 08:15, 11:45, Захар Кучин
Лыжные гонки. Командный спринт, женщины. Квалификация, финал 15:00, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова
Лыжные гонки. Командный спринт, мужчины. Квалификация, финал 15:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко
Фристайл-акробатика. Акробатика, мужчины. Финал 17:00, Шерзод Хаширбаев
Шорт-трек. 1500 м, женщины. Четвертьфинал, полуфинал, финал 17:30, Ольга Тихонова
17 февраля
Конькобежный спорт. 1000 м, женщины. Финал 14:30, Екатерина Айдова, Надежда Морозов
18 февраля
Конькобежный спорт. 1000 м, мужчины. Финал 14:30, Денис Кузин, Иван Аржаников
Биатлон. Масс-старт 15 км, мужчины. Финал 15:00, Александр Мухин, Владислав Киреев
19 февраля
Лыжные гонки. Масс-старт 50 км, мужчины. Квалификация 12:00, Виталий Пухкало, Евгений Величко
Конькобежный спорт. Масс-старт, женщины. Финал 13:00, Надежда Морозова
Конькобежный спорт. Масс-старт, мужчины. Финал 13:00, Дмитрий Морозов
Биатлон. Масс-старт 12,5 км, женщины. Финал 15:00, Галина Вишневская-Шепоренко
Лыжные гонки. Масс-старт 30 км, женщины. Квалификация 12:30, Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева, Ирина Быкова.
Источник: tengrinews.kz