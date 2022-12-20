Радион Кан о том, как пришел в TikTok, попал в YOLO House и снялся в новом сериале

Познакомились с участником YOLO House Радионом, более известным как Райдес. Он рассказал, как начал снимать видео в TikTok и чем его привлекает эта платформа.





Радион Кан, 21 год, город — Алматы, блогер, @raidess





О себе





Я разносторонний человек. Всегда изучаю что-то новое. На данный момент сфера моих увлечений: TikTok, игра на пианино, танцы, актерское мастерство.

Как пришел в TikTok





Если честно, я не любил и не понимал TikTok, боялся камеры. Но у меня есть друг Даулет, который постоянно снимал видео и предлагал мне поучаствовать. Сначала я отказывался, а потом решил попробовать. Выложил первые три видео, которые набрали неплохие просмотры. Постепенно стал снимать больше и втянулся. Влияние оказала и сестренка. Она уже давно снимала видео и убедила меня развиваться на платформе.

Я помню первое видео, которое набрало больше миллиона просмотров. Это было три года назад. Мы с Даулетом и сестренкой сняли видео, и его посмотрели почти два миллиона человек. Оно сразу разлетелось по пабликам. Так всегда происходит, если видео набирает хорошие просмотры. Ко мне в Instagram начали добавляться незнакомые люди. Это было круто, замотивировало работать и снимать дальше.

Я узнал о создании YOLO House, когда был на Дне рождения блогера из BIP House. Я уже был знаком с Алиной Ким, и мы вместе рассматривали возможность присоединиться к ребятам. В итоге решили попробовать. Меня поддерживали друзья и семья. Я не встретил никакого негатива с их стороны.

О творчестве в TikTok





Мой профиль в TikTok разный: стиль, юмор, танцы, эстетика. Стараюсь в любые идеи и форматы привносить что-то свое, обыгрывать в собственном стиле. В моей голове всегда есть определенная картинка, и я стараюсь ее воплотить.

Мне нравится снимать видео, и я получаю от этого удовольствие. Поэтому всегда стараюсь показать людям что-то новое. Удивить крутыми коллаборациями.





Стать популярным на платформе помогли дисциплина и стабильность. Я всегда снимал видео, даже если не было настроения или желания. Понимал, что мне это нужно, что важно давать много хорошего контента, тогда придет и большая аудитория.

Каждое видео я снимаю так, будто это последняя, самая лучшая моя работа. Если к каждому видео подходить с душой и делать это каждый день на протяжении долгого времени, уверен, человек станет популярным и добьется, чего хотел.

Мне нравится, что любой человек в TikTok может найти что-то для себя. Ты не привязан к одной теме, сам выбираешь, что снимать и что смотреть. Благодаря платформе я открыл для себя много возможностей, стал раскрепощеннее, развил актерские навыки. Это классно.

У меня есть определенный график работы, но он все время разный. Мне нравится работать ночью. Но если утром есть рекламные проекты или съемки для Yolo House, то я встаю пораньше.

О развитии и проектах





Недавно я снялся в сериале «Таргет». Это был интересный опыт для меня, было что-то новое. Видео в TikTok снимаются быстро, а здесь все было по-другому. Съемки шли 30 дней. Я уходил в шесть утра и приходил поздно ночью. Спал по четыре часа. Сериал выйдет уже в январе.

Я кореец и интересуюсь корейской культурой. Давно хотел побывать в Корее, посмотреть, как там живут люди. Мне понравилось в Сеуле, и я еще больше влюбился в эту страну.

Круто, что благодаря TikTok в 2021 году я получил заказ от группы BTS. Нужно было станцевать для промо трека Butter. Мы снимали его в Караганде.

Еще я снимался в клипе для актрисы и певицы из Турции.

Как TikTok повлиял на жизнь





Сегодня на меня подписано почти 17 миллионов человек.





Круто, что аудитория меня поддерживает. Они даже создают фандомы. Например, у нас интересная история с Хомой. Мы дружили еще до создания YOLO House, всегда хорошо общались, снимали совместные видео. Никогда не пытались отыгрывать как парочка. Но аудитория увидела в нас пару и начала шипперить. Мы этого не ожидали.

Классно, когда блогеры дружат, делают совместные фото и видео. Но это не значит, что мы встречаемся. Мы хорошие друзья.

Рекомендации

Нужно понять, для чего вы хотите снимать видео. У вас должна быть цель, к которой вы будете идти.

Не нужно бояться. Если каждый день делать то, что вызывает у вас страх, постепенно он пройдет.

Если вы новый пользователь, задайте себе вопрос: «Что я могу дать людям, как новый блогер? Чем я отличаюсь от других?». Если вы сможете найти свою изюминку, все получится.

Всегда помогает дисциплина, стабильность и четкий план.

Важно быть актуальным, следить за тем, что сейчас в тренде, что новое выходит. Следить за новостями, событиями не только в TikTok, но и в мире. Кто успел рассказать о чем-то первый, тот и забрал основные просмотры.