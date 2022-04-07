Работа 4 дня в неделю: какие компании сокращают рабочие недели для сотрудников

Когда люди думают о работе с полной занятостью, то представляют график: восемь часов в день, пять дней в неделю. Но постепенно это уходит в прошлое. Издание MoneyTalksNews рассказало кто и почему начал этот процесс.





Когда люди думают о работе с полной занятостью, то представляют такой график: восемь часов в день, пять дней в неделю. И это понятно, ведь такой график был стандартом около 100 лет.

Но времена меняются. Находясь между стремлением к жизненному балансу и потребностью в свободном времени, работодатели и сотрудники переосмысливают понятие «полный рабочий день», переходя на четырехдневную рабочую неделю.

Нигде четко не прописано, что такое полная или неполная занятость. Этот вопрос, как правило, решается работодателем. Как правило, это рабочая неделя длительностью 40 часов. Но постепенно это уходит в прошлое. Публикуем перевод статьи MoneyTalksNews о том, кто и почему начал этот процесс.

Чего хотят работники

Сотрудники ищут большей свободы, соблюдения баланса между работой и личной жизнью, а еще они хотят выполнять значимую работу. Опросы показали, что более короткая рабочая неделя может быть ключом к удержанию хороших специалистов.

Опрос ушедших с работы людей в возрасте от 22 до 35 лет показал, что 32% процента осталось бы, если бы им предложили четырехдневную рабочую неделю.

Второй опрос показал больше поддержки в сторону четырехдневной рабочей недели. Из 1000 участников:

— 95.4% хотят такой формат работы

— 90% верят, что пятидневная рабочая система устарела

— 97% думают, что работали бы продуктивнее, работая четыре дня в неделю

— 98% верят, что их ментальное состояние улучшилось бы.

Ради четырехдневной рабочей недели они отказались бы:

— 38% от неограниченного оплачиваемого отпуска

— 43% от оплачиваемого осмотра здоровья

— 58% от восьмичасового рабочего дня, работая два дополнительных часа в день.

FlexJobs выявил похожие результаты, где 66% заявили, что предпочли бы четырехдневную рабочую неделю, чем иметь двадцатипроцентную надбавку к зарплате.

Учитывая растущий интерес среди работников и преимущества короткой рабочей недели, компании по всему миру экспериментируют с новым форматом. А некоторые делают переход постоянным.

«В сегодняшней рабочей среде неудивительно, что сокращению рабочих недель уделяется так много внимания», — говорит Бри Рейнольдс, менеджер по развитию карьеры в FlexJobs.

Для помощи соискателям в поисках компаний,предлагающих четырехдневную рабочую неделю, FlexJobs определил 12 компаний, которые предлагают удаленную работу, перешли или планируют перейти на более короткую рабочую неделю. Но при этом каждая компания по-разному придерживается своей политики четырехдневной рабочей недели, в отношении дней и часов.





Сезонная четырехдневная рабочая неделя предлагается с мая 2008 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— контроллер

— рекрутер.

Предлагают четырехдневную рабочую неделю с сентября 2021 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— вице-президент

— специалист по социальным сетям.

С мая 2020 года предлагается четырехдневная рабочая неделя.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— менеджер по привлечению талантов и адаптации

— старший менеджер по маркетингу продуктов.





Четырехдневная рабочая неделя предлагается с октября 2021 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— специалист по цифровому маркетингу

— менеджер по продажам.

Две недели четырехдневной рабочей недели, эксперимент с постоянной четырехдневной рабочей неделей.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— менеджер по работе с клиентами

— инженер React-Redux.

Четырехдневная рабочая неделя с июня 2021 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— начальник отдела кадров

— старший инженер полного стека.





В 2022 году планируется ввести четырехдневную рабочую неделю.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— директор по персоналу

— старший советник по продуктам.

Предлагают четырехдневную рабочую неделю с февраля 2020 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— редактор контента для роста

— представитель по развитию бизнеса.

Дополнительная четырехдневная рабочая неделя предложена с января 2022 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— менеджер по маркетингу

— штатный бухгалтер.





Пробуют четырехдневную рабочая неделю с октября 2021 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— креативный директор

— дизайнер.

Предлагают четырехдневную рабочую неделю с 2021 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— вице-президент по работе с персоналом

— менеджер по доходам.

Временная четырехдневная рабочая неделя предложена с июня 2020 года.

Примеры вакансий для удаленной работы:

— партнер по маркетингу

— менеджер программы.

Как найти четырехдневную рабочую неделю

Чтобы помочь соискателям найти работу в компаниях с четырехдневной рабочей неделей, команда карьерного коучинга FlexJobs предлагает следующие советы:

1. Ищите и контактируйте

Благодаря повышенному интересу к сокращению рабочей недели все больше компаний будут переходить на четырехдневную рабочую неделю. Чтобы оставаться вкурсе, следите за тем, какие бренды следуют этой тенденции.

Такие ресурсы, как Bolt’s Conscious Culture Initiative и этот список, который пополняется от BuildRemote — хорошие площадки для старта. Когда вы найдете подходящие организации, перейдите на их страницу с вакансиями и подпишитесь на уведомления о новых позициях по электронной почте.

2. Поиск и сохранение ключевых слов

Используйте в поиске несколько вариантов ключевых слов, а затем настройте оповещения, чтобы получать уведомления, когда публикуются новые вакансии, соответствующие условиям поиска. Некоторые примеры поисковых запросов:

— «четыре дня рабочей недели»

— «сокращенная рабочая неделя»

— «короткая рабочая неделя»

— «сокращенные часы»

— «32 часа рабочей недели».

3. Подчеркните свои навыки

Чтобы получить должность, выделите соответствующие навыки, которые докажут, что вы можете работать эффективно в рамках четырехдневной рабочей недели. Включите сведения о предыдущем опыте работы с короткими неделями, например, о гибком графике или работе с 30 часами в неделю.

Если у вас нет подобного опыта, вы можете выделить конкретные навыки, которые демонстрируют, что вы можете справиться с задачами в короткие сроки. Упомяните такие качества, как:

— управление временем и задачами

— способность расставлять приоритеты

— коммуникативные навыки