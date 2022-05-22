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Qualcomm представила беспроводные очки дополненной реальности с новым дизайном
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Сегодня в 10:07

Qualcomm представила беспроводные очки дополненной реальности с новым дизайном

Американская компания по разработке беспроводных средств связи Qualcomm представила беспроводную версию AR-очков Smart Viewer. Модель стала обновлением более раннего дизайна смарт-очков — с более мощным чипсетом, Wi-Fi 6/6E и Bluetooth вместо кабеля USB-C.

Новые «умные» очки дополненной реальности Smart Viewer от Qualcomm подключаются к телефону или компьютеру и обеспечивают смешанную реальность. Устройство отслеживает движения головы и рук с помощью камер с дисплеями микро-OLED.

Smart Viewer весят 115 грамм. Для сравнения: VR-шлем Meta Quest 2 весит 503 грамма.

Источник: incrussia.ru

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