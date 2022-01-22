Qatar Airways и Air Arabia возобновили полеты в Казахстан

С 21 января 2022 года катарская авиакомпания Qatar Airways возобновила полеты по направлению Доха — Алматы — Доха.

Рейсы будут выполняться с частотой два рейса в неделю, по понедельникам и пятницам, на воздушном судне типа А-320.

Вместе с тем авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia с 21 января 2022 года возобновила полеты по направлению Шарджа — Алматы — Шарджа с частотой три рейса в неделю по вторникам, четвергам и субботам на воздушном судне типа А-320, А-321.

Источник: tengritravel.kz