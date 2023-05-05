Пятый международный маркетинговый бизнес-форум MAKON Marketing Forum 2023 пройдет в Ташкенте

20 мая в Hyatt Regency Tashkent выступят ведущие отечественные и зарубежные эксперты, маркетологи и топ-менеджеры крупных компаний, которые поделятся практическим опытом и расскажут о маркетинговых инструментах, которые эффективно работают в условиях Узбекистана. Участники Форума получат актуальные знания от экспертов рынка, которые можно применить для развития своего бизнеса и профессионального роста.

На форум приглашены эксперты из Узбекистана, Сингапура, Турции, Казахстана, России. Спикеры поделятся своим личным опытом о том, как маркетинг развивает бизнес. Основные темы форума: польза искусственного интеллекта для маркетологов, чат-боты и персонализация коммуникации, ценообразование, диджитал экосистема, маркетинговое образование, вопросы формирования маркетинговых команд и многое другое.





Диёр Мирзаахмедов, организатор Форума, председатель правления Маркетинговой ассоциации Узбекистана

Основная задача Форума, который в этом году проводится пятый раз — поддержание ежегодного формата, ставшего уже традиционным, когда один раз в год отечественные и зарубежные спикеры, обладающие реальным опытом и знаниями, встречаются с самыми активными отечественными маркетологами и предпринимателями для того, чтобы поделиться с коллегами и начинающими специалистами своими реальными кейсами и наблюдениями за прошедший год. В этом году не случайно основной темой форума является обсуждение того, как маркетинг развивает бизнес и почему те компании, где есть грамотный и эффективный маркетинг развивается успешнее и быстрее, чем их конкуренты.

На форуме MAKON Marketing Forum 2023 выступят:

— Михаил Терентьев, основатель маркетингового агентства Mailfit.com и редактора Letteros.com

— Константин Найчуков, эксперт по работе с платным трафиком, евангелист сервиса eLama

— Илья Балахнин, Управляющий партнёр консалтингового агентства Paper Planes

— Акмал Хамидов, Первый заместитель председателя Правления АКБ «Микрокредитбанк»

— Азиз Нуритдинов, соучредитель AIKO, DAFNA

— Гуля Давлатова, учредитель фитнес клуба Buka Fit и CEO Buka Gym

— Юлия Иванова, сооснователь школы маркетинга MAD bootcamp

— Замира Рахманова, креативный директор ISHONCH

— Александр Шубин, управляющий партнер myRetailStrategy

— Наталья Григорьян, ex-руководитель интегрированных маркетинговых коммуникаций Lay’s PepsiCo

— Федор Вирин, партнер Data Insight и Cross Insights.

В рамках форума пройдет панельная дискуссия, в ходе которой руководители успешных проектов поделятся своим личным мнением о роли маркетинга в достижении успеха.

MAKON Marketing Forum 2023 — прежде всего, активное общение профессионалов, необходимое для движения вперед, площадка для выражения разных идей и мнений. Это возможность на один день погрузиться в мир самых эффективных инструментов маркетинга и узнать об актуальных тенденциях индустрии.

Участие в MAKON Marketing Forum 2023 поможет каждому увидеть новые перспективы развития и применить на практике полученные знания об эффективных маркетинговых инструментах и приглашают активно поддержать единственное и самое масштабное отраслевое мероприятие Центральной Азии.

Сразу после завершения работы бизнес-форума пройдет торжественная Церемония награждения победителей VI Премии «Бренд года 2022», где будут объявлены победители открытого народного голосования и голосования экспертов и партнёров ассоциации.

В этом году, также как и в прошлом, открытое голосование потребителей проходит в Telegram боте @makon_brand_bot и оно уже активно поддержано всеми участниками. За три недели голосования в нем приняли участие более 250 тысяч потребителей, которые проголосовали за 217 своих любимых брендов в 25 номинациях. Голосование потребителей продлится до 8 мая включительно.

Кроме победителей в каждой из 25 номинаций Премии «Бренд года 2022», на Церемонии 20 мая будут вручены специальные награды: «Личность года», «За вклад в развитие маркетинга Узбекистана», «Прорыв года».

Организаторы Форума — Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан, Маркетинговая ассоциация Узбекистана.

Генеральный партнер: MEDIAPARK

Титульный партнер: MK BANK

Программа Форума на сайте marketing.uz.