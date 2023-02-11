Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/d01/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/d011fc5d07ae4187ee86fd8ba7fa8313.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
puteshestvuyte-doma-20-samyh-romantichnyh-oteley-central-noy-azii
Путешествуйте дома. 20 самых романтичных отелей Центральной Азии
343
Главная
/
Город 24
/
Удивительный Казахстан

Сегодня в 11:45

Путешествуйте дома. 20 самых романтичных отелей Центральной Азии

Рассказываем про глэмпинги, гостиничные комплексы и отели Центральной Азии, где вы найдете романтичную атмосферу для отдыха со второй половинкой или семьей.


Казахстан

The Ritz-Carlton, Astana, @ritzcarlton_astana


Роскошный отель в столице Казахстана. Находится в центре левого берега, внутри есть все для комфортного отдыха, в том числе отличные рестораны.


The St. Regis Astana, @stregisastana


Стильный и элегантный отель находится на правом берегу Астаны, в центре парка, рядом с Набережной. Шикарное место для отдыха со второй половиной или семьей.


«Дом у озера», @domuozera_borovoe


Отель расположен в Щучинске. Есть специальная workspace-зона, где можно провести деловые встречи и поиграть в интеллектуальные игры. Еще есть сауна у озера, баня на дровах, бассейн. Стильный и уютный отдых недалеко от Астаны.


«ЛЕС Hotel&Resort», @les_hotel_borovoe


Отель для счастливых людей в Щучинске. Гостей ждут стильный интерьер, красивые природные виды и свежий воздух. В стоимость номеров входят завтрак, ужин и посещение бани. На территории гостиницы доступен прокат лыж и коньков, снегоходов и катание на лошадях.


Rufus Lodge, @rufuslodge

Курортный комплекс Rufus Lodge с бесплатным Wi-Fi и детской игровой площадкой находится на берегу озера «Катарколь» в национальном парке «Бурабай», в 10 километрах от города Щучинск. В отеле есть фитнес зал, бассейн и баня на дровах.


The Ritz-Carlton, Almaty, @theritzcarltonalmaty

Отель в Алматы, где стоит остановиться ради отличного вида, шикарного сервиса и уединенного отдыха.


«ГОРА», @gora.glamping

Глэмпинг в Алматы, откуда открывается невероятный вид на горы Заилийского Алатау. Здесь есть барбекю зона, комфортабельные домики с мебелью из натуральных материалов со всеми удобствами, жаркая баня, панорамная терраса.


Aglamp, @aglamp.kz

На территории Aglamp есть шале, глэмпинг и сканди. Домики передают атмосферу и уют отдыха в горах в сочетании с комфортом высокого уровня. Aglamp — это отличный способ отдохнуть от городской суеты и насладиться природой в Алматы.


tau-tas, @tau_tas.kz

В tau-tas Ayusai можно насладиться ароматным авторским чаем из местных трав, окунуться в атмосферу Иле-Алатау, отдохнуть от городской суеты, прогуляться до водопада, пожарить маршмеллоу и устроить вечерние посиделки у костра. Домики оснащены отоплением и имеют внутри все необходимое для комфортного отдыха.


Kolsay Lakes Town, @kolsay_lakes_town


Уникальный гостиничный эко-комплекс находится на берегу нижнего озера Кольсай. Здесь предлагают несколько вариантов размещения: от номеров до деревянных домиков на компанию или большую семью.

Кыргызстан

Sheraton Hotel Bishkek, @sheratonbishkek


Отель находится в Бишкеке. В оздоровительном клубе и фитнес-центре для гостей работает сауна, паровая баня, салон релаксации, четыре процедурных кабинета и открытый бассейн. А в ресторане отеля — блюда местной и интернациональной кухни.


Novotel Bishkek City, @novotelbishkek


Отель в Бишкеке предлагает уютные современные номера, ресторан с евразийской кухней, фитнес-центр, сауну и крытый бассейн. Из панорамных окон открывается красивый вид на город и горы.


Этно-резорт Supara Chunkurchak, @supara.chunkurchak

Атмосферный этно-комплекс в Кыргызстане, любимое место для отдыха местных жителей. Для гостей доступны юрта и бешик отели, ресторан, баня, конные прогулки.


Sky Glamping, @sky_glamping_

Первый глэмпинг в Кыргызстане, находится в селе Кашка-Суу. Работает даже зимой. Классное место, чтобы отдохнуть на природе с комфортом.


Eco resort Kara Bulak, @karabulak.kg

Комплекс в этно-стиле в горах Кыргызстана. На территории есть ресторан, баня, фиточаны, террасы с видом на горы, конные прогулки и другие развлечения.

Узбекистан

Hilton Tashkent City, @hiltontashkentcityhotel

Hilton Tashkent City находится в центре города, рядом с основными достопримечательностями. Внутри отеля можно не только отдохнуть, но и расслабиться в SPA-центре.


Hyatt Regency Tashkent, @hyattregencytashkent

Пятизвездочный отель расположен в центре столицы. Гости могут оценить вид из окон, SPA и фитнес-центр отеля, бассейн, вращающийся ресторан и другие удобства.


Wyndham Tashkent, @wyndham_tashkent


Пятизвездочный отель Wyndham Tashkent предлагает первоклассный отдых и обслуживание. Из окон номеров на верхних этажах можно полюбоваться центром города.


Hotel Fatima Boutique

Аутентичный отель в Бухаре. Здесь атмосферный интерьер и дизайн. В номерах есть кондиционер, холодильник и гостиная зона.



Ichan Qal'a hotel, @ichanqalahotel


Отель находится в городе Хива. Это место, где вы сможете почувствовать себя словно в настоящем дворце.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #туризм #отели #отдых #центральнаяазия
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Греки в Казахстане об истории греческого салата и почему они любят праздники
22692
Казахи в Минске о том, почему в Беларуси не чувствуется разница между богатыми и бедными
30581
Фотограф из Австралии о молодежи в Казахстане
6262
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.