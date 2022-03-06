Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/122/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/12278d88b52161611d16e01c6738e905.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
puteshestviya-i-sport-12-marafonov-2022-goda-v-evrope-i-central-noy-azii
Путешествия и спорт: 12 марафонов 2022 года в Европе и Центральной Азии
250
Главная
/
Возможности
/
Стиль жизни

Вчера в 20:00

Путешествия и спорт: 12 марафонов 2022 года в Европе и Центральной Азии

Вдохновение каждого марафонца — это возможность бросить самому себе вызов, а также эмоции, которые получаешь на финише. Несмотря на длительные дистанции и усталость, забеги положительно влияют на физическое и психологическое состояние человека. Ежегодно все больше людей пробуют себя в беге и принимают участие в марафонах, которые помогают преодолеть собственные моральные и физические границы. Собрали список марафонов, которые состоятся в 2022 году. Попробуйте и вы открыть для себя что-то новое.

Мир

Marathon de Montpellier


Где: Монпелье, Франция

Когда: 20 марта 2022

Marathon de Montpellier — настоящий праздник бега и спорта. Дистанции забегов предусмотрены не только для профессионалов, но и для детей. Маршрут, по которому марафонцы будут бежать, пройдет с центра города к побережью и даст возможность насладиться архитектурой города с десятивековой историей.


Boston Marathon


Где: Бостон, США

Когда: 18 апреля 2022

Старейший и один из самых известных в мире ежегодный марафон. Первый раз был организован в День Патриота в 1987 году. С тех пор мероприятие проводится каждый третий понедельник апреля. В последнее десятилетие, помимо главного забега, проводятся полумарафоны, детские марафоны и забеги на пять километров.

Бостонский марафон входит в лигу World Marathon Majors, член AIMS.

marathon.jpg

Vienna City Marathon


Где: Вена, Австрия

Когда: 24 апреля 2022

Венский марафон — ежегодное мероприятие, которое проводится с 1984 года. Общая продолжительность трассы составляет 42,195 км.

Во время забега можно осмотреть достопримечательности города.


Marathon of the Cathedrals


Где: Апулия, Италия

Когда: 8 мая 2022

Марафон проходит между морем и романскими соборами Апулии на юге Италии. Более тысячи марафонцев покорят исторические центры пяти апулийских городов с видом на море.

marathon.jpg

Zurich Barcelona Marathon 2022


Где: Барселона, Испания

Когда: 8 мая 2022

По словам бегунов, трасса марафона — это один из самых захватывающих и волшебных маршрутов. Дорога ровная, а погода почти всегда мягкая. У вас будет возможность увидеть достопримечательности города во время забега.


Salzburg Marathon


Где: Зальцбург, Австрия

Когда: 9-15 мая 2022

Зальцбургский марафон предлагает забег по городу Моцарта. На протяжении всей трассы можно наблюдать за исторической архитектурой города и заснеженными пиками Восточных Альп. Помимо этого, будьте готовы к музыкальному сопровождению и аплодисментам от местных горожан.

marathon.jpg

Adidas Stockholm Marathon 2022

Где: Стокгольм, Швеция

Когда: 4 июня 2022

Стокгольмский марафон Adidas захватывает бегунов тропой, которая пройдет по улицам столицы. Во время бега можно наблюдать за разнообразными пейзажами и средневековым центром города, который хорошо сохранился. Финиш находится на Олимпийском Стадионе, где установлено 83 рекорда по легкой атлетике.


Midnight Sun Marathon

Где: Тромсо, Норвегия

Когда: 18 июня 2022

Марафон впервые стартовал в 1990 году. Сейчас в нем принимают участие марафонцы со всего мира, особенно, он привлекает людей возможностью побегать в день летнего солнцестояния, в разгар полярного дня в городе Тромсо.

Центральная Азия


Tashkent International Marathon


Где: Ташкент, Узбекистан

Когда: 27 марта 2022

Четвертый Ташкентский марафон пройдет в конце марте в столице Узбекистана. Целью забега стала популяризация бега и укрепление международных связей. В марафоне предусматриваются трассы длинною в 3, 10, 21 и 42 километра.

marathon.jpg

Almaty Marathon


Где: Алматы, Казахстан

Когда: 17 апреля 2022

Алматинский марафон проводится каждый год в южной столице Казахстана. Это большой спортивный ивент в Центральной Азии, с 2013 года стал участником AIMS. Марафон включает в себя шесть дисциплин: традиционный марафон, полумарафон, забег-спутник, скандинавская ходьба, корпоративная эстафета и детский забег.


Забег в рамках первого этаба кубка TEMIRADAM


Где: Туркестан, Казахстан

Когда: 24 апреля 2022

В апреле в Туркестане пройдет первый этап Кубка TEMIRADAM по триатлону. В рамках этого события организаторы также предлагают Challenge — забег на 10 километров.


Tien Shan trail race


Где: Иссык-Куль, Кыргызстан

Когда: 11 июня 2022

Увлекательный горный марафон, подходит профессионалам и любителям забегов. Трасса пройдет в базовом лагере «Каркыра» в Иссык-Куле. Имеются забеги на 21, 42,3 и 10 километров. Кроме того, весь ивент будет сопровождаться интерактивными играми и конкурсами.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#спорт #марафон #бег #центральнаяазия
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Кыргызы в мире: 8 историй о том, как переехать в другую страну и адаптироваться
4010
Онлайн-образование. 200 курсов в интернете для программистов, предпринимателей и диза...
1934
Выпускники Вальдорфской школы, школы Монтессори и экстерната о том, как система образ...
7479