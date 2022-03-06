Путешествия и спорт: 12 марафонов 2022 года в Европе и Центральной Азии

Вдохновение каждого марафонца — это возможность бросить самому себе вызов, а также эмоции, которые получаешь на финише. Несмотря на длительные дистанции и усталость, забеги положительно влияют на физическое и психологическое состояние человека. Ежегодно все больше людей пробуют себя в беге и принимают участие в марафонах, которые помогают преодолеть собственные моральные и физические границы. Собрали список марафонов, которые состоятся в 2022 году. Попробуйте и вы открыть для себя что-то новое.

Мир









Где: Монпелье, Франция

Когда: 20 марта 2022

Marathon de Montpellier — настоящий праздник бега и спорта. Дистанции забегов предусмотрены не только для профессионалов, но и для детей. Маршрут, по которому марафонцы будут бежать, пройдет с центра города к побережью и даст возможность насладиться архитектурой города с десятивековой историей.









Где: Бостон, США



Когда: 18 апреля 2022

Старейший и один из самых известных в мире ежегодный марафон. Первый раз был организован в День Патриота в 1987 году. С тех пор мероприятие проводится каждый третий понедельник апреля. В последнее десятилетие, помимо главного забега, проводятся полумарафоны, детские марафоны и забеги на пять километров.

Бостонский марафон входит в лигу World Marathon Majors, член AIMS.









Где: Вена, Австрия

Когда: 24 апреля 2022

Венский марафон — ежегодное мероприятие, которое проводится с 1984 года. Общая продолжительность трассы составляет 42,195 км.

Во время забега можно осмотреть достопримечательности города.









Где: Апулия, Италия

Когда: 8 мая 2022

Марафон проходит между морем и романскими соборами Апулии на юге Италии. Более тысячи марафонцев покорят исторические центры пяти апулийских городов с видом на море.









Где: Барселона, Испания

Когда: 8 мая 2022

По словам бегунов, трасса марафона — это один из самых захватывающих и волшебных маршрутов. Дорога ровная, а погода почти всегда мягкая. У вас будет возможность увидеть достопримечательности города во время забега.









Где: Зальцбург, Австрия

Когда: 9-15 мая 2022

Зальцбургский марафон предлагает забег по городу Моцарта. На протяжении всей трассы можно наблюдать за исторической архитектурой города и заснеженными пиками Восточных Альп. Помимо этого, будьте готовы к музыкальному сопровождению и аплодисментам от местных горожан.





Где: Стокгольм, Швеция

Когда: 4 июня 2022

Стокгольмский марафон Adidas захватывает бегунов тропой, которая пройдет по улицам столицы. Во время бега можно наблюдать за разнообразными пейзажами и средневековым центром города, который хорошо сохранился. Финиш находится на Олимпийском Стадионе, где установлено 83 рекорда по легкой атлетике.





Где: Тромсо, Норвегия

Когда: 18 июня 2022

Марафон впервые стартовал в 1990 году. Сейчас в нем принимают участие марафонцы со всего мира, особенно, он привлекает людей возможностью побегать в день летнего солнцестояния, в разгар полярного дня в городе Тромсо.

Центральная Азия









Где: Ташкент, Узбекистан

Когда: 27 марта 2022

Четвертый Ташкентский марафон пройдет в конце марте в столице Узбекистана. Целью забега стала популяризация бега и укрепление международных связей. В марафоне предусматриваются трассы длинною в 3, 10, 21 и 42 километра.







Где: Алматы, Казахстан



Когда: 17 апреля 2022



Алматинский марафон проводится каждый год в южной столице Казахстана. Это большой спортивный ивент в Центральной Азии, с 2013 года стал участником AIMS. Марафон включает в себя шесть дисциплин: традиционный марафон, полумарафон, забег-спутник, скандинавская ходьба, корпоративная эстафета и детский забег.





Забег в рамках первого этаба кубка TEMIRADAM





Где: Туркестан, Казахстан

Когда: 24 апреля 2022

В апреле в Туркестане пройдет первый этап Кубка TEMIRADAM по триатлону. В рамках этого события организаторы также предлагают Challenge — забег на 10 километров.









Где: Иссык-Куль, Кыргызстан



Когда: 11 июня 2022

Увлекательный горный марафон, подходит профессионалам и любителям забегов. Трасса пройдет в базовом лагере «Каркыра» в Иссык-Куле. Имеются забеги на 21, 42,3 и 10 километров. Кроме того, весь ивент будет сопровождаться интерактивными играми и конкурсами.