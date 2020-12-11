Путь инвестора. Как всего $10 могут повлиять на ваше будущее

weproject.media совместно с Tabys запускает спецпроект «Путь инвестора». Нашими героями стали люди, которым важно сохранить и приумножить свои сбережения, которые знают цену деньгам и нашли лучший для себя способ вкладывать средства.

Мади Жакупбаев, исполнительный директор AgroMarket

Об инвестициях

Когда я начал работать, появились деньги, стало понятно, что нужно научиться ими распоряжаться. Потому что я никогда не умел копить деньги. Для этой цели я записался на курс по финансовой грамотности, который проходит в два этапа. Мне нравятся эти занятия, после них я начал осознанно и рационально тратить и откладывать деньги, понял, что теперь могу начать инвестировать. Ведь начинающему инвестору необходимо иметь хотя бы небольшой капитал, финансовую подушку, которая будет его подстраховывать.





Мне нравится, что у инвестиций нет ограничений и рамок, можно покупать акции компаний по всему миру. Например, когда Tesla только начала свой путь, ее акции стоили 75 долларов, потом стали стоить 100 долларов, а сегодня почти 700 долларов.

Грамотное инвестирование позволяет пораньше выйти на пенсию, не работать на нелюбимой работе, путешествовать не один раз в год и осуществлять свои мечты. Но, к сожалению, ни в школе, ни в университете нас не знакомят с основными концепциями, не объясняют природу инвестирования.

Раньше я думал, что инвестирование — это сложный процесс. Так как для начала нужно накопить крупную сумму денег, найти брокера, строить инвестиционный портфель. Но потом я увидел рекламу приложения Tabys и скачал его. Меня обрадовал простой процесс регистрации, он занял пять минут: после ввода ИИН автоматически появляются все данные человека. Это говорит о том, что приложение серьезное, так как имеет доступ к базе данных физических лиц РК. Дальше нужно было сфотографировать удостоверение личности и добавить данные своей карты — все получилось с первого раза.





Я планирую инвестировать около 10% от своего ежемесячного дохода.

О приложении Tabys

Tabys дает отличные возможности и условия для начинающих инвесторов. Попробовать может каждый, так как, чтобы начать инвестировать в этом приложении, достаточно 10 долларов. А еще все операции в приложении Tabys производятся в долларах США и при этом ваш доход не облагается налогом.





Особенность приложения Tabys в том, что здесь можно инвестировать в биржевые ноты. Биржевая нота — это ценная бумага, выпущенная компанией специального назначения для того, чтобы предоставить доступ инвесторам к определенному активу. Например, компания специального назначения выпускает биржевые ноты по золоту, и все полученные деньги вкладывает только в золото. Если золото подорожает, то и биржевые ноты — тоже, и наоборот.

Биржевые ноты могут стоить от 10 до 35 долларов. Это позволяет каждому начать инвестировать даже со скромными сбережениями.





Доходность от биржевых нот зависит либо от процентного дохода, когда выплачиваются проценты, размер которых зависит от дохода по базовому активу, либо доход зависит от увеличения стоимости ценной бумаги.





Биржевые ноты, exchange traded notes — ETN — это ценные бумаги





В приложении доступно 9 видов биржевых нот, привязанных к разным показателям:





— золото



— акции 500 американских компаний с высокой капитализацией

— облигации компаний США с высокой доходностью

— нефть марки Brent

— векселя Казначейства США

— дивидендные акции США

— высокодоходные корпоративные облигации США

— акции компаний из развивающихся рынков

—облигации компаний из развивающихся рынков.

Круто, что есть возможность инвестировать в S&P 500. Еще мне понравилось, что можно вкладываться в компании США с высокими дивидендами.

Удобно, что в приложении есть описание, и любой человек, даже тот, кто совсем не разбирается в инвестициях, может зайти и все подробно прочесть. Здесь же можно ознакомиться с графиком изменения цены и инвестировать. Я успел посмотреть стоимость облигаций компаний из развивающихся рынков, и месяц назад одна нота стоила 5,94, а сейчас уже 6,06. Это хороший показатель.





Станьте инвестором всего в три шага: скачайте приложение Tabys, зарегистрируйтесь и начните инвестировать всего от 10 долларов.







Ссылки для скачивания:

AppStore (iOS)

PlayMarket (Android)

Сайт Tabys