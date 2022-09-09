Puma открыла магазин в метавселенной

Представители Puma объявили о запуске сайта Black Station, который представляет собой интерактивную диджитал-среду. В ближайшие несколько лет из Black Station планируют сделать метавселенную, которая будет постоянно развиваться и станет местом для цифрового исследования моды, спортивных достижений, традиций и инновационных разработок Puma.

В настоящее время на сайте функционирует виртуальный магазин с эффектом полного погружения. В нем посетителей встречает цифровое лобби с тремя коридорами. С 7 сентября в двух из них представлены новые кроссовки Nitro NFRNO и Nitro Fastroid. Эксклюзивные модели можно приобрести в формате NFT.

В числе дополнительных опций Black Station оказался еще один электронный зал. Он служит входом на виртуальный показ Puma, где посетители могут взаимодействовать с экспонатами коллекции.

Источник: srsly.ru