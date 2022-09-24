PUBG MOBILE объявляет о сотрудничестве с актрисой Чон Хо Ен

PUBG MOBILE объявляет о партнерстве с известной актрисой и моделью, Чон Хо Ен, которая присоединяется к PUBG MOBILE в роли комиссара Nusa в обновленной версии игры 2.2.
В этом месяце в обновленной версии 2.2 для PUBG MOBILE появилась новая красивая карта острова Nusa, на которой игроки могут разворачивать быстрые и захватывающие сражения на фоне живописных пейзажей.
Игроки смогут собирать серию скинов в стиле Хо Ен, покупая ящики, в которые входят:
— Хо Ен сет — Операция Erangel
— Хо Ен фиолетовая корона — Скин для сковороды
— Хо Ен украшение «Королева шипов»
— Смертельный поцелуй Хо Ен — скин Kar98K
PUBG MOBILE можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store.