PUBG MOBILE объявляет о сотрудничестве с актрисой Чон Хо Ен

PUBG MOBILE объявляет о партнерстве с известной актрисой и моделью, Чон Хо Ен, которая присоединяется к PUBG MOBILE в роли комиссара Nusa в обновленной версии игры 2.2.

В этом месяце в обновленной версии 2.2 для PUBG MOBILE появилась новая красивая карта острова Nusa, на которой игроки могут разворачивать быстрые и захватывающие сражения на фоне живописных пейзажей.

Игроки смогут собирать серию скинов в стиле Хо Ен, покупая ящики, в которые входят:

— Хо Ен сет — Операция Erangel

— Хо Ен фиолетовая корона — Скин для сковороды

— Хо Ен украшение «Королева шипов»

— Смертельный поцелуй Хо Ен — скин Kar98K

PUBG MOBILE можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store.