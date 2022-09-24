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PUBG MOBILE объявляет о сотрудничестве с актрисой Чон Хо Ен
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Сегодня в 10:43

PUBG MOBILE объявляет о сотрудничестве с актрисой Чон Хо Ен

PUBG MOBILE объявляет о партнерстве с известной актрисой и моделью, Чон Хо Ен, которая присоединяется к PUBG MOBILE в роли комиссара Nusa в обновленной версии игры 2.2.

В этом месяце в обновленной версии 2.2 для PUBG MOBILE появилась новая красивая карта острова Nusa, на которой игроки могут разворачивать быстрые и захватывающие сражения на фоне живописных пейзажей.

Игроки смогут собирать серию скинов в стиле Хо Ен, покупая ящики, в которые входят:

— Хо Ен сет — Операция Erangel

— Хо Ен фиолетовая корона — Скин для сковороды

— Хо Ен украшение «Королева шипов»

— Смертельный поцелуй Хо Ен — скин Kar98K

PUBG MOBILE можно бесплатно скачать в App Store и Google Play Store.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.