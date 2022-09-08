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Простым языком об IT: 13 техноблогеров из Центральной Азии
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Вчера в 11:45

Простым языком об IT: 13 техноблогеров из Центральной Азии

Делимся списком блогеров, чью аудиторию интересует тема технологий и IT.


Дана, @yerlandana

Дана Ерланова.jpg

Дана работает программистом, вела свою школу программирования. Теперь девушка учится в Штатах и пишет об этом у себя в Instagram.


Бакыт, @bakyt_abdishov

bakyt_abdishov.jpg

Парень ведет блог на кыргызском языке. Пишет о развитии IT и своей жизни за рубежом.


Алмас, @almas_zr

@almas_zr.jpg

Алмас работает DevOps-инженером в Microsoft. Помимо этого основал школу программирования Sky Learn.


Айгерим, @geekabum

@geekabum.jpg

Девушка работает Senior DevOps-инженером в США. У себя в блоге пишет про то, как переехала из Кыргызстана в Лос-Анджелес.


Айдана, @kg_usa

@kg_usa.jpg

Девушка работает IT-специалистом в США. Она сооснователь множества проектов, также амбассадор технологичного буткэмпа.


Улан, @ruganga

@ruganga.jpg

Улан — frontend developer в компании datarockets. У себя в блоге рассказывает о мире tech и делится полезным контентом.


Акак, @akak_sk

@akak_sk.jpg

Девушка родом из Кыргызстана живет в Дортмунде. Работает на позиции Software Engineer за рубежом и пишет полезные посты.


Турат, @turat_alybaev

@turat_alybaev

Турат пишет о программировании на кыргызском языке. За его блогом следят больше 10 тысяч человек.


Мадина, @marronms

Мадина Расулова

Мадина вместе с супругом живет в Сингапуре. Девушка работает бизнес-программным менеджером для Microsoft APAC.

Подробнее о Мадине по ссылке.


Беназир, @benaziration

@benaziration.jpg

Беназир стала первой девушкой из Казахстана, которая прошла сертификацию от Apple для преподавателей программирования на Swift. Ей 20 лет, и она уже шесть лет занимается программированием.


Толеген, @tolegen.akilbekov

@tolegen.akilbekov.jpg

Толеген преподает и вдохновляет своих читателей на карьеру в сфере IT. Пишет посты на актуальные темы.


Жамал, @jjams_

Жамал Жаныбек

Здесь про спорт, успех и любовь к жизни. Помимо этого, Жамал работает в YouTube в Сан-Франциско.

Подробнее о Жамал по ссылке.


Тилек, @tilekgram

@tilekgram.jpg

Блогер из Кыргызстана. Работал в Google. Теперь развивает свой проект Outtalent и помогает желающим построить карьеру за рубежом. Также ведет блог на английском.

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