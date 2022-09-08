Простым языком об IT: 13 техноблогеров из Центральной Азии

Делимся списком блогеров, чью аудиторию интересует тема технологий и IT.
Дана, @yerlandana
Дана работает программистом, вела свою школу программирования. Теперь девушка учится в Штатах и пишет об этом у себя в Instagram.
Бакыт, @bakyt_abdishov
Парень ведет блог на кыргызском языке. Пишет о развитии IT и своей жизни за рубежом.
Алмас, @almas_zr
Алмас работает DevOps-инженером в Microsoft. Помимо этого основал школу программирования Sky Learn.
Айгерим, @geekabum
Девушка работает Senior DevOps-инженером в США. У себя в блоге пишет про то, как переехала из Кыргызстана в Лос-Анджелес.
Айдана, @kg_usa
Девушка работает IT-специалистом в США. Она сооснователь множества проектов, также амбассадор технологичного буткэмпа.
Улан, @ruganga
Улан — frontend developer в компании datarockets. У себя в блоге рассказывает о мире tech и делится полезным контентом.
Акак, @akak_sk
Девушка родом из Кыргызстана живет в Дортмунде. Работает на позиции Software Engineer за рубежом и пишет полезные посты.
Турат, @turat_alybaev
Турат пишет о программировании на кыргызском языке. За его блогом следят больше 10 тысяч человек.
Мадина, @marronms
Мадина вместе с супругом живет в Сингапуре. Девушка работает бизнес-программным менеджером для Microsoft APAC.
Подробнее о Мадине по ссылке.
Беназир, @benaziration
Беназир стала первой девушкой из Казахстана, которая прошла сертификацию от Apple для преподавателей программирования на Swift. Ей 20 лет, и она уже шесть лет занимается программированием.
Толеген, @tolegen.akilbekov
Толеген преподает и вдохновляет своих читателей на карьеру в сфере IT. Пишет посты на актуальные темы.
Жамал, @jjams_
Здесь про спорт, успех и любовь к жизни. Помимо этого, Жамал работает в YouTube в Сан-Франциско.
Подробнее о Жамал по ссылке.
Тилек, @tilekgram
Блогер из Кыргызстана. Работал в Google. Теперь развивает свой проект Outtalent и помогает желающим построить карьеру за рубежом. Также ведет блог на английском.