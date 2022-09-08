Простым языком об IT: 13 техноблогеров из Центральной Азии

Делимся списком блогеров, чью аудиторию интересует тема технологий и IT.









Дана работает программистом, вела свою школу программирования. Теперь девушка учится в Штатах и пишет об этом у себя в Instagram.









Парень ведет блог на кыргызском языке. Пишет о развитии IT и своей жизни за рубежом.









Алмас работает DevOps-инженером в Microsoft. Помимо этого основал школу программирования Sky Learn.









Девушка работает Senior DevOps-инженером в США. У себя в блоге пишет про то, как переехала из Кыргызстана в Лос-Анджелес.









Девушка работает IT-специалистом в США. Она сооснователь множества проектов, также амбассадор технологичного буткэмпа.









Улан — frontend developer в компании datarockets. У себя в блоге рассказывает о мире tech и делится полезным контентом.









Девушка родом из Кыргызстана живет в Дортмунде. Работает на позиции Software Engineer за рубежом и пишет полезные посты.









Турат пишет о программировании на кыргызском языке. За его блогом следят больше 10 тысяч человек.









Мадина вместе с супругом живет в Сингапуре. Девушка работает бизнес-программным менеджером для Microsoft APAC.

Подробнее о Мадине по ссылке.









Беназир стала первой девушкой из Казахстана, которая прошла сертификацию от Apple для преподавателей программирования на Swift. Ей 20 лет, и она уже шесть лет занимается программированием.









Толеген преподает и вдохновляет своих читателей на карьеру в сфере IT. Пишет посты на актуальные темы.









Здесь про спорт, успех и любовь к жизни. Помимо этого, Жамал работает в YouTube в Сан-Франциско.

Подробнее о Жамал по ссылке.









Блогер из Кыргызстана. Работал в Google. Теперь развивает свой проект Outtalent и помогает желающим построить карьеру за рубежом. Также ведет блог на английском.