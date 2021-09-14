«Просите обратную связь и критику», — 6 советов от старшего менеджера компании Deloitte

Жулдыз Тайталиева, старший менеджер департамента налогообложения и права

О карьере

Свою карьеру в Deloitte я начала в отделе налогов. Проработав несколько лет и, добившись определенных профессиональных высот, решила попробовать себя на другой стороне рынка. Но после нескольких лет не менее удачной карьеры в международных и местных компаниях вернулась в Deloitte. Заскучала по разнообразию проектов, сжатым срокам, дружной атмосфере в коллективе, интересным клиентам. Работать здесь сложнее, но интереснее. А ежедневная коммуникация с зарубежными коллегами и возможность получить практический опыт работы за границей добавляет компании особую привлекательность. Так, в прошлом году мне удалось поработать в офисе Deloitte в городе Хьюстон, штат Техас. Получила там колоссальный опыт, который привезла на Родину.





Рутинная офисная работа — это не про Deloitte. Здесь ты всегда держишь руку на пульсе, подключаешь воображение, креатив, нередко импровизируешь. Мир постоянно меняется, ежегодно создаются новые тренды, важно идти в ногу со временем и предлагать рынку актуальные продукты. Поэтому, работая в нашей команде, можно находиться в центре событий и развиваться как профессионал.

Карьерные советы

1. В первые годы после университета отдать предпочтение не количеству зарабатываемых денег, а качеству получаемого опыта.





Многие выпускники, получив образование, стараются устроиться, прежде всего, на высокооплачиваемую работу, чтобы «отбить» затраты на образование. Я считаю, что это ошибка. Первые годы, важно ставить в приоритет практический опыт. Когда вы только окончили университет и устроились на работу, старшие коллеги делятся с вами опытом. И это уникальная возможность получить дополнительное образование совершенно бесплатно. В этот период вам простительно задавать сотни вопросов, даже, на ваш взгляд, глупых. Не переживайте, если в первое время ваши зарплатные ожидания не оправдаются. Поверьте, через некоторое время вы получите свои дивиденды.

2. Просите обратную связь и критику.





Получать критику бывает неприятно. Важно научиться спокойно воспринимать конструктивные комментарии о своей работе и принимать их во внимание без ущерба самооценке. Когда критика в ваш адрес перестанет восприниматься вами как повод для обиды, вы поймете, что ошибки — это опыт, принимая который, вы быстрее станете настоящим профессионалом своего дела.

3. Учитесь говорить и выступать.





Даже если ваша работа не предполагает публичных выступлений и связана только с цифрами или документами, в вашей карьере наступит время, когда вы будете руководить. В такие моменты важно научиться убеждать. Если вас будет приятно слушать и лицезреть, вы сможете обаять собеседника, а это уже половина успеха. Учитесь говорить не только аргументировано, но и красиво, плавно, уверенно, мелодично. И тогда, вы сможете правильно донести свою мысль не только до одного человека, но и до целой аудитории.

4. Открывайте душу и улыбайтесь.





Как правило, работа занимает 75% процентов жизни. Из 24 часов в сутки — 8 часов человек уделяет сну. Остается 14 часов, большинство из которых вы проводите на работе, в окружении коллег. Как ни крути, офис становится вторым домом, а коллектив — второй семьей. Поэтому важно чувствовать себя с коллегами максимально комфортно. Не стесняйтесь быть общительным, будьте с коллективом на одной волне. Вам нравится чье-то чувство юмора или стиль в одежде, не стесняйтесь похвалить товарищей. Я делаю так всегда, это создает дружественную атмосферу в коллективе, в которой производительность увеличивается в разы. И когда я прихожу на работу и получаю не сухой кивок, а улыбки, комплименты, приятные шутки, тогда и на работу хочется ходить с удовольствием.

5. Будьте любознательными.





Не молчите, интересуйтесь, задавайте вопросы, предлагайте свежие идеи, даже если вас не спрашивают. По моему наблюдению, по карьерной лестнице быстрее продвигаются любознательные люди. Бывают годами установленные процессы, все ступени понятны и выполнение этих шагов не составляет особого труда. Так делается сейчас и так делали твои предшественники в прошлом году. Приходит новый член команды, и он также делает эту рутину. Но есть ребята, которые прежде чем погружаться в рутину, задают вопрос: «Для чего это нужно?», «Почему действия надо выполнять именно в этой последовательности?». Иногда задают тебе вопросы, на которые ты и не знаешь ответа. Я ценю таких ребят, с ними можно свернуть горы. Именно таких людей все хотят к себе на проект. Именно такие люди первыми приходят на ум, когда речь идет о повышении или награде. Будьте именно такими.

6. Держите в чистоте рабочий стол, содержимое компьютера и рабочую почту.





Сохранять временно документ на рабочем столе — плохая привычка. Сразу придумайте себе систему хранения информации. Когда порядок на рабочем столе и на обычном, и на компьютерном — порядок будет и у вас в голове.