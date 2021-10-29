Производитель экологичных самолетов ZeroAvia запустит первый коммерческий рейс в 2024 году

Одной из них является ZeroAvia, разрабатывающая самолеты с электродвигателями, которые работают на водороде. Сейчас эта компания — лидер в сфере авиации с нулевым уровнем выбросов. 27 октября представители ZeroAvia сообщили, что в 2024 году планируется запуск ее первого коммерческого рейса между Лондоном и Роттердамом.
В дальнейшем ZeroAvia планирует организовать регулярные рейсы совместно с оператором Royal Schiphol Group, а также аэропортом «Роттердам-Гаага». Правда, судно, на котором будет осуществлен перелет, рассчитано всего на 19 пассажиров, поэтому на рейс сможет попасть лишь ограниченное количество человек.
В рамках этого проекта ZeroAvia и Royal Schiphol Group будут тестировать операции по заправке водородом в аэропортах. Обе компании сосредоточатся на дальнейшем коммерческом внедрении водородно-электрической авиации. Для этого необходимы особые нормативно-правовые акты, подготовленная промышленная база и, конечно, общественный интерес к полетам с нулевым уровнем выбросов.
ZeroAvia сосредоточила свои исследования и разработки на производстве водородно-электрической трансмиссии, позволяющей свести к минимуму вредное воздействие на климат.
Источник: srsly.ru