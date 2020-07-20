Прогулка по Ташкенту. 9 неочевидных фактов и мест в столице Узбекистана

Жилые дома в Чиланзаре





Аллея литераторов





Цифры на домах





Ресторан Sultan





Станция метро «Космонавтов»













Космические мозаики братьев Жарских





«Белое золото» на фасадах домов









Дом художников

Мастерская скульптора Якова Шапиро





«Шагаю по Ташкенту» — это бесплатные городские пешие экскурсии, которые проводятся группой энтузиастов. Прогулки проходят в выходные дни, и присоединиться может любой человек. Основная цель — открытие неизвестных мест в родном городе.Ташкент в настоящее время сильно эволюционирует в плане градостроительства. Сносятся старые махалля, а на их месте воздвигаются современные жилые комплексы, строятся новые парки, мосты. Но мало кто интересуется историей и отдаленными районами.Туристам и местным интересно будет изучить жилые кварталы и архитектуру района Чиланзар. Начать можно с пятого квартала, где на доме № 7 висит табличка от луганских строителей. Это первый жилой дом, построенный для жителей города, разрушенного землетрясением, от народа Украины.Красным кирпичом на многих здания в этом районе выложены надписи «Киев — Ташкенту», «Сибирь — Ташкенту» и другие названия и гербы городов, как автографы от строителей. Даже в Ташкенте немногие знают, что обозначают эти надписи.На фасаде дома, построенном строителями Бухары, изображены минарет и купола, а также символ новой жизни — аисты.Есть на Чиланзаре дома, торцы которых украшены мозаичными панно. А также дома с барельефами, отражающие советскую символику.В Ташкенте реконструировали Аллею литераторов, на которой были установлены памятники писателям Ойбеку, Абдулле Каххару, Саиду Зуннунову и Саиу Ахмаду. Здесь можно окунуться в мир творчества, открыть для себя новые имена.Сейчас это не просто аллея, а целый парк, в котором появились памятники таким выдающимся узбекистанцам. В парке много зелени — лиственные и хвойные деревья, редкие, экзотические кустарники, садовые цветы. От памятника к памятнику ведут дорожки, которые покрыты тротуарной плиткой.В парке можно посидеть и отдохнуть и в деревянных беседках, которые сделаны в традиционном восточном стиле, или на скамейках, расположенных по всему периметру парка.Главный памятник Национального парка — Алишеру Навои. Он стоит на возвышении под ажурной купольной ротондой. Изначально памятник стоял лицом ко дворцу «Дружба народов». Сейчас его развернули, и он смотрит в сторону Аллеи писателей. От памятника идут каскадом широкие лестницы.Прогуливаясь по Ташкенту, можно заметить интересную деталь экстерьера жилых домов — надписи в виде цифр. Надписи означают год постройки жилища или дома.Погрузиться в восточную сказку можно, зайдя в ресторан Sultan. В советское время в здании ресторана был кинотеатр имени Сабира Рахимова.Здание кинотеатра было построено в начале 50-х годов прошлого столетия. Сейчас внутри сохранился уникальный стиль, который не найти больше нигде в городе.Ташкент славится архитектурой своих станций метро. Одна из самых красивых посвящена теме космоса. Интерьер украшен голубыми керамическими медальонами с изображениями Улугбека, Икара, Валентины Терешковой, Юрия Гагарина, Владислава Волкова и Владимира Джанибекова. Потолок напоминает Млечный путь, на котором светятся стеклянные звездочки.Путевые стены платформы от пола до потолка по всей длине платформы постепенно переходят от лазурного цвета к темно-синему цвету. Круглые колонны платформы покрыты стеклом, также металлом, гранитом и мрамором отделаны вестибюли станции.В Ташкент на восстановление города приехали также Петр и Николай Жарские. Они устроились работать художниками на завод железобетонных изделий. Здесь разрабатывали эскизы мозаичных панно для отделки многоэтажных зданий.Так обычные застройки получали индивидуальность. Сейчас город обрел узнаваемый и неповторимый стиль. Традиция мозаичных украшений прижилась, и сегодня можно встретить не только фасады, но и карнизы, подъезды, фонтаны, отделанные стеклоплиткой.Первый такой дом с мозаичным панно появился на улице Мукимий. Эскизы рисовались углем на полу, на скрап-бумаге. Готовый эскиз братья переносили в цех, где наборщицы его собирали. Плитки клеились по цветам, которые были указаны на эскизе. Вся картина делалась лицом вниз.Когда заканчивалась работа, никто не мог сказать, получится изображение или нет. Затем готовая трехметровая панель сворачивалась и отвозилась на формовочный цех, где готовили сцепление.Интересно, что творчество братьев Жарских затем изучал немецкий архитектор. Филипп Мойзер приезжал в Ташкент, чтобы исследовать стиль на домах.«Белое золото» или хлопок — национальное богатство Узбекистана. Узбекистан входит в пятерку ведущих мировых производителей хлопка.Период развития хлопководства отразился в монументальном искусстве. Изображения хлопка использовали в оформлении фасадов жилых домов, особенно панельных четырех- и пятиэтажек.Поэтому по городу во всех районах можно увидеть мозаичные и керамические панно с изображением хлопка.В Чиланзарском районе есть интересный дом, в котором последний этаж намного выше, чем нижние. Это Дом художников, где расположены большие мастерские.Сейчас здесь продолжают традиции своих родителей дети народных художников Узбекистана. Вход в Дом художников бесплатный. Можно посмотреть на работы и посетить творческие мастер-классы.Мастерская находится в уютном дворике по улице Шота Руставели. Здесь можно познакомиться с творчеством заслуженного скульптора Узбекистана, а также пообщаться с ним. В доме полностью погружаешься в атмосферу творчества, потому что на стенах вокруг есть фотографии работ, барельефы, незаконченные скульптуры.Рядом с домом расположена одна из главных достопримечательностей города — памятник Шота Руставели. Это одна из работ Якова Шапиро.В Ташкенте скульптор выполнил художественные панно для пяти станций метро, памятники Максиму Горькому, Хамиду Алимджану, Шарафу Рашидову, Шастри и Батыру Закирову.