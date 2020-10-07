Профессор из США о работе в Голливуде, учебе на Гавайях и языке жестов

О профессиональном пути

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А еще мне нравились языки, в старшей школе я изучала французский и латинский, поэтому пошла в университет, где отучилась на преподавателя немецкого и французского.После учебы я получила работу координатора по обмену студентов из Испании, Германии, Франции и США в старших школах. Я преподавала английский и немецкий французам, работала как гид для студентов. Я влюбилась в эту работу и проработала около восьми лет.Это было в 70-х годах и женщины не могли работать. Но однажды, я наткнулась на вывеску «Женский лингвистический институт», и поняла, что эта работа для меня. Люди, которые управляли этим институтом, были из Йемена, так же, как и мой муж. Меня взяли на работу, так как семья мужа была известна в Йемене. Позже выяснилось, что институт принадлежал сестре Усамы бен Ладена, который на тот момент был еще студентом.Я преподавала английский и координировала французских учителей два года.Я не знала, как разговаривать с ними, поначалу научилась базовым жестам, а в итоге посвятила им магистерскую диссертацию. В 80-х годах я вернулась в США, где они жили, и навестила их. Линда тогда жила в Лос-Анджелесе с парнем Мико, он был глухонемым актером. Когда они поженились, то ездили на своем автобусе по всей Америке с гастролями. Они предложили мне стать менеджером Мико и работать с ним в Голливуде. Я уже владела языком жестов и решила попробовать, в итоге проработала с ними восемь лет.В том университете были хорошие программы по лингвистике. Там я подружилась с корейцами и начала изучать корейский. Поэтому после получения докторской степени мои профессора предложили поехать мне в Южную Корею и преподавать. С 2000 по 2012 год я изучала язык, культуру и преподавала лингвистику.До 2018 года я проработала профессором в Каире. После Египта я отправила резюме в Назарбаев Университет, прошла собеседование и работаю здесь уже третий год.Мое первое впечатление — это восторг. Я из Канзаса, география и пейзажи штата похожи с Казахстаном.Когда я жила в Южной Корее, где работала с иностранными студентами, то познакомилась со многими казахстанцами, поэтому знала немного о стране.Многие корейские компании хотят сотрудничать с Казахстаном. В том университете была кафедра казахского языка. В университете обучают 50 языкам, в том числе казахскому. Это значит, что Корея заинтересована в том, чтобы корейцы учили казахский, для того чтобы управлять корейскими компаниями в Казахстане.Однако, когда я приехала сюда, то поняла, что язык живой и люди разговаривают на нем. Также я полагала, что молодежь не знает казахский и на нем разговаривает только взрослое поколение. Но со временем я поняла, что мои впечатления и знания до приезда были неверными. Казахский язык живой, и он конкурирует с русским — это интересно.Я никогда раньше не использовала «Google Переводчик», мне всегда хватало моих знаний. Я знаю английский, французский, испанский, немецкий, арабский, корейский языки, также английский язык жестов, сейчас учу русский язык жестов. Но здесь если ты не знаешь русский, то будет сложно. Здесь мало знать английский, потому что даже этикеток нет на английском.Казахи — теплый народ. Иногда, когда я экспрессивно общаюсь, многие удивляются.В этом казахи схожи с корейцами.Если бы мне в школе сказали, что я буду жить в Саудовской Аравии с мужем из Йемена, работать на семью бен Ладен, работать с глухонемым актером в Голливуде, а затем стану профессором в Казахстане, я бы не поверила.