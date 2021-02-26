Профессии будущего. Сотрудник OLX Group о том, как компании обеспечивают безопасность клиентов

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы общались с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы рассказывали о консультировании в сфере IT с сотрудником KPMG в Казахстане и Центральной Азии. А сегодня публикуем завершающее интервью с руководителем направления модерации безопасности клиентов OLX.





Данара Масирбаева, 31 год, город — Алматы, руководитель направления модерации и безопасности клиентов OLX Group, linkedin









Выбор профессии и карьера

Я работаю в компании OLX Group. Являюсь руководителем направления модерации безопасности клиентов.

Я пришла к этому долгим путем. Сначала планировала быть музыкантом, потом изучала банковское дело, бизнес-управление, мечтала работать в Big4. Карьеру начинала в сфере гостиничного бизнеса, затем работала в Deloitte, получила степень MBA.

После этого меня заинтересовало направление e-commerce. Я захотела стать частью команды OLX, так как мне понравилась миссия компании, ее идея сделать жизнь людей лучше через умный выбор.

Любой бизнес в сфере электронной коммерции динамичный. В таких компаниях постоянно что-то меняется. Сотрудникам важно уметь быстро адаптироваться и воспринимать изменения как возможности. Я начинала как менеджер по работе с клиентами, затем занималась развитием одной из категорий нашего сервиса, а теперь возглавляю направление службы поддержки и модерации.





Как стать специалистом в этой сфере

Сначала нужно понять, насколько вам интересна подобная работа.

Будет преимуществом иметь базовое техническое образование. Но можно и прийти в отрасль из совершенно другого направления. Главное, иметь желание, упорство, постоянно изучать сферу, тренды, опыт других компаний. Важно понимать, как работают подобные бизнесы изнутри, какие сложности могут возникать, чем они отличаются от других бизнесов.

Будет полезно изучить, что такое анализ данных, вопросы изучения покупательского поведения, метрики, которые использует маркетинг для лучшего понимания клиентов. Важно не стоять на месте, изучать технологии, которые появляются на рынке.

Для работы с клиентами также важны навыки проектного менеджмента, коммуникации.





Обязанности и навыки

В условиях развития цифровых технологий и перехода бизнеса в онлайн обеспечение безопасности сервисов становится одной из важнейших функций компаний. Мы с командой отвечаем за то, чтобы на нашем сервисе был качественный и безопасный контент. Следим, чтобы там не было объявлений от мошенников, недостоверных или неактуальных публикаций.

Мы с командой отвечаем за то, чтобы на нашем сервисе был качественный и безопасный контент





Для работы в такой команде важно иметь аналитическое мышление и навыки, уделять внимание деталям, уметь объективно и оперативно принимать решения, не забывать о клиентоориентированности.





Сложности

Из сложностей можно отметить ограниченность или неточность определенной информации, а также технические неполадки. Зачастую это вопросы, на которые мы не можем повлиять напрямую. Но тем не менее, эти факторы могут затруднять нашу работу.









Конкуренция и заработная плата

Благодаря развитию цифровых технологий сфера онлайн-безопасности постоянно продолжает набирать обороты. Появляются не только новые возможности для людей и бизнеса, но также параллельно растут риски, а значит, количество специалистов в сфере безопасности растет. Хотя далеко не все из них обладают достаточными и актуальными знаниями и компетенциями.

Благодаря развитию цифровых технологий сфера онлайн-безопасности постоянно продолжает набирать обороты





Нужно быть готовым начать с минимума. Первое время нужно будет инвестировать в свое развитие как специалиста. Оплата труда также зависит от места, где вы начинаете работу. Например, я начинала со 100 000 тенге. Далее все индивидуально, зависит только от тебя, твоих результатов, достижений. Через полтора-два года работы можно претендовать на доход в размере 200 000 — 300 000 тенге.

Значение профессии

Деятельность нашего направления важна, она направлена на обеспечение безопасного и комфортного клиентского опыта на сервисе. Это значит, что мы влияем на прибыль и репутацию компании.

Также мы взаимодействуем с правоохранительными органами и прочими третьими лицами при появлении такой необходимости. Оказываем содействие в поиске мошенников.

















Курс «Специалист по информационной безопасности» от «Нетологии»

Для кого:

— для новичков без опыта в программировании

— для начинающих разработчиков

— для junior-системных администраторов.

Длительность: год

Сколько стоит: 77 940 рублей со скидкой 40%

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Курс «Профессия Data Scientist» от Skillbox

Для кого:

— для новичков без опыта в IT

— для начинающих программистов

— для начинающих аналитиков.

Сколько стоит: 21 778 рублей со скидкой 50%

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Курс «Правильное управление клиентским опытом» от GeekBrains

Для кого:

— для новичков.

Длительность: 6 уроков

Сколько стоит: 16 500 рублей

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Специалист поддержки пользователей в Avito

Опыт работы: 1-3 года

Заработная плата: 41 000 — 49 000 рублей

Требования:

— опыт работы с клиентами

— умение работать с большими объемами информации

— высшее/среднее профессиональное образование.

Подробнее здесь.





Эксперт по безопасности клиентских сервисов в «Тинькофф»

Опыт работы: 3-6 лет

Требования:

— широкий кругозор в ИБ

— знание текущих трендов в сфере кибер-преступлений в финансовом секторе

— знание английского и техническое образование.

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