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Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой за всю историю HBO Max
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Сегодня в 10:54

Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой за всю историю HBO Max

«И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — стало самой просматриваемой премьерой за всю историю существования HBO Max.

Первые две серии мини-сериала также заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на стриминге.

С выходом «И просто так» 9 декабря количество зрителей «Секса в большом городе» тоже увеличилось. Их стало больше на 59%, чем на прошлой неделе, — сериал занял 11-ю строчку в общем рейтинге.

Фактором успеха «И просто так» и возвращения интереса к «Сексу в большом городе» аналитики называют ностальгию.

«И просто так» рассказывает о событиях, которые произошли спустя 20 лет после оригинального сериала. Всего на стрим-сервисе вышло десять серий по тридцать минут.

К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте не появилась.

Источник: daily.afisha.ru


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