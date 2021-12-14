Продолжение «Секса в большом городе» стало лучшей премьерой за всю историю HBO Max

Первые две серии мини-сериала также заняли первое и второе место в рейтинге самых популярных шоу на стриминге.





С выходом «И просто так» 9 декабря количество зрителей «Секса в большом городе» тоже увеличилось. Их стало больше на 59%, чем на прошлой неделе, — сериал занял 11-ю строчку в общем рейтинге.





Фактором успеха «И просто так» и возвращения интереса к «Сексу в большом городе» аналитики называют ностальгию.





«И просто так» рассказывает о событиях, которые произошли спустя 20 лет после оригинального сериала. Всего на стрим-сервисе вышло десять серий по тридцать минут.





К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте не появилась.









«И просто так» — продолжение «Секса в большом городе» — стало самой просматриваемой премьерой за всю историю существования HBO Max.