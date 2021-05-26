Продолжается набор заявок на акселерационную программу Назарбаев Университета

Инновационный кластер Назарбаев Университета продолжает набор заявок в 8 поток акселерационной программы quickstart VIII.
Программа рассчитана для начинающих предпринимателей с инновационными или технологичными бизнес-идеями и проектами.
Цель программы бизнес-акселератора — ускоренное развитие стартапов и их масштабирование на казахстанский и глобальный рынки.
Сроки подачи заявок до 31 мая 2021 года включительно. Формат проведения онлайн.
Что вы получите в рамках акселерационной программы:
— помощь опытных трекеров программы на еженедельных трекшн сессиях
— цикл вебинаров в рамках образовательной программы акселератора по самым востребованным бизнес-тематикам с ведущими экспертами
— доступ к партнерам и ресурсам Назарбаев Университета
— сможете масштабировать свой проект на казахстанский и на зарубежный рынки
— возможность венчурного инвестирования от NURIS при положительной динамике развития стартапа по окончанию программы.