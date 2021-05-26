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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Продолжается набор заявок на акселерационную программу Назарбаев Университета
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Сегодня в 10:57

Продолжается набор заявок на акселерационную программу Назарбаев Университета

Инновационный кластер Назарбаев Университета продолжает набор заявок в 8 поток акселерационной программы quickstart VIII.

Программа рассчитана для начинающих предпринимателей с инновационными или технологичными бизнес-идеями и проектами.

Цель программы бизнес-акселератора — ускоренное развитие стартапов и их масштабирование на казахстанский и глобальный рынки.

Сроки подачи заявок до 31 мая 2021 года включительно. Формат проведения онлайн.

Что вы получите в рамках акселерационной программы:

— помощь опытных трекеров программы на еженедельных трекшн сессиях

— цикл вебинаров в рамках образовательной программы акселератора по самым востребованным бизнес-тематикам с ведущими экспертами

— доступ к партнерам и ресурсам Назарбаев Университета

— сможете масштабировать свой проект на казахстанский и на зарубежный рынки

— возможность венчурного инвестирования от NURIS при положительной динамике развития стартапа по окончанию программы.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#назарбаевуниверситет #стартап #инвестиции #акселератор #nuris
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