Призовой фонд турнира «Сбера» по созданию HTML5-игр составит 1,5 млн рублей

Призовой фонд турнира «Сбера» по созданию и портированию HTML5-игр составит 1,5 миллиона рублей. Регистрация на турнир уже открыта. Ограничений по тематике и способу управления играми нет: это может быть голос, пульт, касания и даже виртуальный геймпад.

Конкурс проводится в двух номинациях: «лучшая игра» и «активный разработчик». В первой категории критериями отбора победителей станут увлекательный игровой процесс, графика и отсутствие багов. Во второй номинации победит тот, кто который портирует на платформу больше всего игр с разными темами, дизайном и сюжетом.

Победитель турнира в каждой категории получит 350 тысяч рублей, серебряный призер — 250 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей.

Подать заявку можно по ссылке.

Источник: rb.ru