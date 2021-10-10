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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Призовой фонд турнира «Сбера» по созданию HTML5-игр составит 1,5 млн рублей
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Сегодня в 10:58

Призовой фонд турнира «Сбера» по созданию HTML5-игр составит 1,5 млн рублей

Призовой фонд турнира «Сбера» по созданию и портированию HTML5-игр составит 1,5 миллиона рублей. Регистрация на турнир уже открыта. Ограничений по тематике и способу управления играми нет: это может быть голос, пульт, касания и даже виртуальный геймпад.

Конкурс проводится в двух номинациях: «лучшая игра» и «активный разработчик». В первой категории критериями отбора победителей станут увлекательный игровой процесс, графика и отсутствие багов. Во второй номинации победит тот, кто который портирует на платформу больше всего игр с разными темами, дизайном и сюжетом.

Победитель турнира в каждой категории получит 350 тысяч рублей, серебряный призер — 250 тысяч рублей, бронзовый — 150 тысяч рублей.

Подать заявку можно по ссылке.

Источник: rb.ru

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