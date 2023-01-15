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Приложения Apple TV и Apple Music появились в Microsoft Store
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Сегодня в 10:32

Приложения Apple TV и Apple Music появились в Microsoft Store

Технологическая компания Apple выпустила приложения Apple TV и Apple Music для Windows.

Приложение Apple TV на Windows работает также, как на Smart TV, предоставляя доступ к Apple TV+ и каналам Apple TV, а также к фильмам и сериалам из iTunes Store, сообщает Techcrunch. Apple Music аналогично версии для macOS, но без текстов песен.

Кроме того, от Apple на Windows доступно приложение Apple Devices, которое позволяет пользователям управлять устройствами компании со своего ПК. Приложение заменяет iTunes для синхронизации и резервного копирования, а также позволяет восстанавливать прошивку без использования сервиса.

Источник: incrussia.ru

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