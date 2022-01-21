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Представлена олимпийская форма сборной Казахстана
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Сегодня в 09:42

Представлена олимпийская форма сборной Казахстана

Национальный Олимпийский комитет Казахстана представил форму казахстанской команды на Играх в Пекине-2022. Впервые в истории современного Казахстана страновое обозначение на экипировке будет представлено на казахском языке — QAZAQSTAN.

Спортивную форму для олимпийской команды выпустила казахстанская компания ZIBROO. Парадную коллекцию создал Дмитрий Шишкин, дизайнер и основатель российского бренда SHISHKIN.

Участие в презентации олимпийской формы для зимней Олимпиады приняли спортсмены по летним видам спорта, в том числе, и призеры Токио-2020 Камшыбек Кункабаев, Сакен Бибосынов и Софья Берульцева. Также участие в фотосессии приняли дзюдоисты Жансай Смагулов и Акмарал Науатбек, капитан мужской команды по боксу Абылайхан Жусупов, гимнастка Аружан Касенова, а также хоккеист ХК «Барыс» Самат Данияр.

Одежда специально рассчитана на зимний климат Китая, где порой температура опускается ниже минус двадцати. Поэтому верхняя одежда подбита натуральным гусиным пухом, применены современные мембранные материалы, удерживающие тепло и не пропускающие холод.

Зимние Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля и продолжатся до 20 февраля. Казахстанская команда примет участие в соревнованиях по восьми видам спорта.

Источник: olympic.kz

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