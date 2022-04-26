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Представлен первый в мире велотренажер для метавселенной
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Сегодня в 08:50

Представлен первый в мире велотренажер для метавселенной

Компания Cardio Healthcare, занимающаяся производством аксессуаров для фитнеса под брендом Cardio, представила первый в мире велотренажер, интегрированный в собственную метавселенную Cardio HUB. Речь идет об устройстве Metabike которое необходимо подключать к телевизору или планшету для получения доступа к виртуальному пространству через специальное приложение.



Для синхронизации велотренажера и пользовательского устройства предлагается использовать подключение по Bluetooth. Во время тренировок пользователи могут выполнять разные задания в метавселенной, зарабатывая при этом до $30 в месяц баллами Cardio Point, которые можно тратить на оплату услуг и товаров компании.

В процессе работы Metabike используются игровые контроллеры и педали, которые делают возможным отслеживание реальной скорости, крутящего момента и дистанции, пройденной за время тренировки. В дальнейшем разработчики намерены добавить возможность подключения к метавселенной беговых дорожек Metarun, которые в настоящее время тестируются в некоторых фитнес-залах Южной Кореи.

Источник: 3dnews.ru

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#технологии #виртуальнаяреальность #фитнес #метавселенная #велотренажер
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