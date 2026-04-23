Представители Warner Bros. Games и Pixar в Ташкенте — как пройдет GameFest 2026

GameFest 2026 — это ежегодный международный фестиваль, посвященный индустрии игр, анимации, и креативных технологий, который проходит в Ташкенте.
Это одно из крупнейших событий в Центральной Азии, объединяющее разработчиков игр, анимационные студии, инвесторов, издателей и геймеров со всего мира.
Фестиваль станет платформой, где встречаются технологии, креатив и индустрия развлечений, демонстрируя современные тренды в GameDev и анимации.
В программе фестиваля:
— Game & Animation Expo — выставка игр, студий и проектов
— Cosplay шоу
— Конференции по GameDev и анимации с международными спикерами
— Pitch-сессии с инвесторами
— Музыкальное шоу и выступления
— Воркшопы и мастер-классы от известных компаний
— Game Jam и другие интерактивные активности.
15–16 мая 2026 года в Zo’r TV Renessans Hall
Ожидается более 15 000 участников, включая международных гостей, экспертов индустрии, и представителей всем известных компаний как Warner Bros.
Среди спикеров:
— Эдсон Да Силва из Ironhide Game Studio — один из создателей легендарной серии Kingdom Rush — Кайл Данлеви из Framestore — работал над визуальными эффектами для таких блокбастеров, как «Человек-паук: Нет пути домой», «Капитан Марвел», «Покемон», «Мулан»
— Саймон Кристен из Pixar — участвовал в создании анимационных хитов «Лука», «Тайна Коко», «История игрушек 4»
— Джон Чиприани из ex-Supercell — арт-директор проекта Clash of Clans
— Сабрина Жак из Warner Bros. Games — продюсер игровых синематиков, включая Gotham Knights и Assassin’s Creed.
Фестиваль ориентирован на:
— геймеров
— разработчиков игр
— аниматоров и цифровых художников
— инвесторов и издателей
— косплееров
— всех, кто интересуется игровой и креативной индустрией.
GameFest играет ключевую роль в развитии креативной индустрии Узбекистана:
— способствует выходу локальных проектов на международный рынок
— привлекает инвестиции и партнерства
— формирует экосистему GameDev и анимации в регионе.