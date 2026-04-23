Представители Warner Bros. Games и Pixar в Ташкенте — как пройдет GameFest 2026

GameFest 2026 — это ежегодный международный фестиваль, посвященный индустрии игр, анимации, и креативных технологий, который проходит в Ташкенте.

Это одно из крупнейших событий в Центральной Азии, объединяющее разработчиков игр, анимационные студии, инвесторов, издателей и геймеров со всего мира.

Фестиваль станет платформой, где встречаются технологии, креатив и индустрия развлечений, демонстрируя современные тренды в GameDev и анимации.

В программе фестиваля:

— Game & Animation Expo — выставка игр, студий и проектов

— Cosplay шоу

— Конференции по GameDev и анимации с международными спикерами

— Pitch-сессии с инвесторами

— Музыкальное шоу и выступления

— Воркшопы и мастер-классы от известных компаний

— Game Jam и другие интерактивные активности.

15–16 мая 2026 года в Zo’r TV Renessans Hall

Ожидается более 15 000 участников, включая международных гостей, экспертов индустрии, и представителей всем известных компаний как Warner Bros.

Среди спикеров:

— Эдсон Да Силва из Ironhide Game Studio — один из создателей легендарной серии Kingdom Rush — Кайл Данлеви из Framestore — работал над визуальными эффектами для таких блокбастеров, как «Человек-паук: Нет пути домой», «Капитан Марвел», «Покемон», «Мулан»

— Саймон Кристен из Pixar — участвовал в создании анимационных хитов «Лука», «Тайна Коко», «История игрушек 4»

— Джон Чиприани из ex-Supercell — арт-директор проекта Clash of Clans

— Сабрина Жак из Warner Bros. Games — продюсер игровых синематиков, включая Gotham Knights и Assassin’s Creed.

Фестиваль ориентирован на:

— геймеров

— разработчиков игр

— аниматоров и цифровых художников

— инвесторов и издателей

— косплееров

— всех, кто интересуется игровой и креативной индустрией.

GameFest играет ключевую роль в развитии креативной индустрии Узбекистана:

— способствует выходу локальных проектов на международный рынок

— привлекает инвестиции и партнерства

— формирует экосистему GameDev и анимации в регионе.