Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск по сайту:
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG
Реклама

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Представители Warner Bros. Games и Pixar в Ташкенте — как пройдет GameFest 2026
Новости Центральной Азии и мира

Вчера в 13:30

GameFest 2026 — это ежегодный международный фестиваль, посвященный индустрии игр, анимации, и креативных технологий, который проходит в Ташкенте.


Это одно из крупнейших событий в Центральной Азии, объединяющее разработчиков игр, анимационные студии, инвесторов, издателей и геймеров со всего мира.

Фестиваль станет платформой, где встречаются технологии, креатив и индустрия развлечений, демонстрируя современные тренды в GameDev и анимации.


В программе фестиваля:

— Game & Animation Expo — выставка игр, студий и проектов

— Cosplay шоу

— Конференции по GameDev и анимации с международными спикерами

— Pitch-сессии с инвесторами

— Музыкальное шоу и выступления

— Воркшопы и мастер-классы от известных компаний

— Game Jam и другие интерактивные активности.



15–16 мая 2026 года в Zo’r TV Renessans Hall

Ожидается более 15 000 участников, включая международных гостей, экспертов индустрии, и представителей всем известных компаний как Warner Bros.


Среди спикеров:

— Эдсон Да Силва из Ironhide Game Studio — один из создателей легендарной серии Kingdom Rush — Кайл Данлеви из Framestore — работал над визуальными эффектами для таких блокбастеров, как «Человек-паук: Нет пути домой», «Капитан Марвел», «Покемон», «Мулан»

— Саймон Кристен из Pixar — участвовал в создании анимационных хитов «Лука», «Тайна Коко», «История игрушек 4»

— Джон Чиприани из ex-Supercell — арт-директор проекта Clash of Clans

— Сабрина Жак из Warner Bros. Games — продюсер игровых синематиков, включая Gotham Knights и Assassin’s Creed.


Фестиваль ориентирован на:

— геймеров

— разработчиков игр

— аниматоров и цифровых художников

— инвесторов и издателей

— косплееров

— всех, кто интересуется игровой и креативной индустрией.


GameFest играет ключевую роль в развитии креативной индустрии Узбекистана:

— способствует выходу локальных проектов на международный рынок

— привлекает инвестиции и партнерства

— формирует экосистему GameDev и анимации в регионе.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
В Ошской области построили спортивный зал за 28 миллионов сомов
В Ошской области построили спортивный зал за 28 миллионов сомов
Как узбекские гроссмейстеры покоряют Вейк-ан-Зее
Как узбекские гроссмейстеры покоряют Вейк-ан-Зее
«Слово пацана 2»: режиссер сериала намекнул на продолжение истории
«Слово пацана 2»: режиссер сериала намекнул на продолжение истории
В Ташкенте может появиться революционный небоскреб с вращающимися этажами
В Ташкенте может появиться революционный небоскреб с вращающимися этажами