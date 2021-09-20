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Предприниматели о том, как открыть бизнес в пандемию и не прогореть
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Сегодня в 17:05

Предприниматели о том, как открыть бизнес в пандемию и не прогореть

Пандемия — сложное время для любого бизнеса. Мы поговорили с предпринимателями о неопределенности, ограничениях и сложностях открытия своего дела сегодня.


Дарья, 24 года, город — Нур-Султан, флорист, @wonder.astana


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Как все началось


Идея открыть бизнес пришла спонтанно. Я встретила двух чудесных людей, которые работают в сфере цветочного бизнеса в Алматы. Их любовь к цветам, энергия и искра в глазах зарядили меня, поэтому я решила заняться этим делом, внести эстетику и красоту в свою жизнь. Мои партнеры занимаются этим уже около года, я же на момент открытия знала об этой сфере очень мало.

О бизнесе


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Цветочный магазин Wonder — мой первый серьезный бизнес, в котором все продумано до мелочей. Также это первый опыт партнерства. Мы запустились в тестовом формате в начале февраля этого года, а к марту начали работать полноценно.

Открыть ИП сейчас просто, а юридические вопросы решаются быстро, без проволочек. Мы сразу решили сделать так, чтобы нашим покупателям были доступны все способы оплаты: через POS-терминал, QR-код и так далее.

У нас была одна сложность — найти подходящее помещение. Потому что в столице есть проблема с арендой небольших пространств, так как в основном сдаются от помещения от 100 квадратных метров. Мы нашли помещение, которое подходило по параметрам, но находилось не на первой линии, поэтому мы сделали упор на онлайн-заказы. Это удобнее, быстрее и проще.

Цветочный магазин Wonder — мой первый серьезный бизнес, в котором все продумано до мелочей

Потом в процессе открытия были технические сложности: установка кондиционера, вывод труб, но глобальных проблем не было.

О работе в пандемию


Мы чувствуем влияние пандемии, снижение покупательской способности, непредсказуемость в поведении клиентов. Это особенно заметно каждый раз, когда вводятся карантинные ограничения — продажи сразу ощутимо падают. Сказываются финансовые сложности, ведь цветы, товар не первой необходимости. Не все могут позволить себе потратить на них деньги. Как только выходят смягчающие постановления, показатели восстанавливаются. Такая закономерность.

Сейчас мы работаем по системе ASHYQ, в обычном графике: с 10:00 до 21:00.

На первом этапе ситуация с поставками была непредсказуемой, в любой момент могли возникнуть сложности. Сейчас процесс наладился. Цветы привозят стабильно, каждую неделю напрямую из Голландии.

Если ваш бизнес помогает людям, то он будет востребован всегда


Сегодня в бизнесе царствует непредсказуемость. Даже бизнес-план не дает уверенности в том, что все получится. Но у бизнеса, который создается для души и призван улучшать жизнь людей, всегда есть шанс на эффективную и финансово-стабильную жизнь.

Наш бизнес актуален тем, что цветы — это про эстетику, хорошие и нежные эмоции. В такой сложный и непонятный период они нужны всем. Еще мы ежемесячно помогаем приютам и волонтерским организациям, а в стенах нашего магазина приютили уличного кота Салема, которого зовем шеф-флористом студии.

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Вопрос об открытии бизнеса сегодня сильно зависит от сферы деятельности. Для товаров первой необходимости сейчас самое время. Если же ваш продукт не так востребован, возможно, лучше подождать. Но от себя хочу сказать: верьте в свое дело, создавайте его не только для себя, но и для людей вокруг, облегчайте и улучшайте их жизнь. Если ваш бизнес помогает людям, то он будет востребован всегда.



Мухамедали Маратов, 25 лет, город — Нур-Султан, маркетолог, блогер, предприниматель, @konoha_animecafe


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Как все началось


В сфере предпринимательства я уже около семи лет, пробовал себя в разных сферах, особенно нравятся маркетинг и продвижение. В конце прошлого года, изучая эти отрасли, открыл для себя Tik-Tok, понял, что это очень актуальная платформа. Так в феврале 2021 года я открыл Tik-Tok House в Нур-Султане. В процессе его развития и мониторинга социальных сетей часто натыкался на ролики из аниме. Поэтому появилась идея создать место, которое могло бы объединить любителей аниме. Это целая культура, неотъемлемая часть которой — кухня.

О бизнесе


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У нас первое аниме-кафе в Казахстане. С помощью интерьера, мини-кинотеатра, постеров и других деталей мы смогли создать атмосферу, которая производит впечатление на тех, кто приходит к нам впервые.

В меню мы добавили японскую кухню и популярные блюда из аниме. Онигири, омурайсу, токпокки — такую еду редко встретишь в заведениях нашего города. Теперь же их можно попробовать, сфотографировать для Instagram, угостить друзей и членов семьи.

У нас первое аниме-кафе в Казахстане

Первое кафе открылось 28 июня. Вторая точка начала работу в техническом режиме с 28 августа.

В процессе открытия была только одна сложность — выбор помещения. Локация — важный фактор, поэтому мы долго искали подходящий вариант. Главным критерием была проходимость, большой поток людей. В итоге нашли классное место рядом с набережной.

О работе в пандемию


Мы открылись во время пандемии, когда люди уже адаптировались к ее условиям. Наша аудитория на 90% — дети и подростки. Для этого сегмента работать по ночам не нужно, поэтому ограничения не сильно сказываются. Однако на наших глазах большое количество кафе было вынуждено закрыться.

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Мы работаем по всем санитарным нормам через ASHYQ. Постановления меняются часто, стараемся следить за ними. Обычно работаем с 11:00 до 23:00.

Один из плюсов открытия бизнеса сейчас, заключается в том, что такие сложные условия закаляют предпринимателя. Чтобы поддерживать свое дело на плаву, требуется твердость характера и много усилий. Однако, если выберешь не подходящий сегмент, не сможешь адаптировать его под пандемию и людей, можно прогореть. Еще одна сложность — штрафы, которые можно получить, если не соблюдаешь санитарные нормы.

Пандемия повлияла на экономику нашей страны и всего мира. Люди стараются оптимизировать расходы, чаще экономят. Вне пандемии, бизнес в сфере общепита приносил бы больший доход.

Перед тем, как принять решение об открытии бизнеса стоит все обдумать, взвесить все плюсы и минусы. Советую тщательно промониторить рынок, изучить конкурентов и выяснить, есть ли спрос.

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