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Предприниматели из Казахстана о том, почему создают секонд-хенды и как это помогает экологии
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Сегодня в 15:45

Предприниматели из Казахстана о том, почему создают секонд-хенды и как это помогает экологии

Рассказываем, в чем идея секонд-хендов, и кто развивает это направление в Центральной Азии.


Банукин Турсунбаева, город — Астана, тату-художник, основатель @la.vinage

Банукин Турсунбаева


Как все началось


Я тату-художник. Люблю качественную одежду. Мы с супругом закупались в секондах, и наши друзья интересовались этим направлением. Просили перепродать им некоторую одежду. Так появилась идея создания своего проекта. Мы уже три года занимаемся секонд-хендом. Каждое изделие подбираем с любовью.

О проекте


Образ из секонд-хенда — это не просто новый тренд мира моды. Отказ от одноразовых вещей набирает популярность во всем мире, не только в нашей стране.

Каждое изделие подбираем с любовью


Забота о природе состоит не только во вдумчивой покупке одежды, но и в осознанном приобретении продуктов. Радует, что мы можем помочь природе через наш шоп.

la.vinage

Нам нравится то, чем мы занимаемся. Но это не основная наша работа, а хобби. Каждое изделие, которое висит в секондах годами, можно преобразить и составить крутой образ. Вот, что цепляет нашу аудиторию.

О планах


Мы и дальше будем заниматься нашим магазинчиком в качестве хобби.

Адалат Амреева, город — Алматы, основатель @rebelmuse_vintage

Адалат Амреева


Как все началось


С 15 лет я смотрела видео на YouTube вроде «Стильно и дешево» от Елены Шейдлины. Хотела одеваться так же — необычно и уникально. Тема экологии меня тогда не волновала, я просто думала о том, как выделиться. Но два года назад наткнулась на фильм «Реальная цена моды», который сильно повлиял на мое восприятие вещей и покупок.

Тогда я впервые посетила городские секонд-хэнды. Мне нравится, что подобные проекты дают возможность самовыражаться, одеваться качественно и стильно, не тратя много денег. Еще нравится, что вещи в секондах несут в себе какую-то память, историю. Считаю это романтичным.

Наш магазин существует уже два года


У меня есть тетя, которая в советские времена занималась секонд-хэндами. Однажды она попросила меня перепродать вещи. Привезла мне несколько мешочков одежды, среди которых я отобрала пару вещей на свой вкус. Так и появился Rebel Muse.

Наш магазин существует уже два года. И это мой основной вид деятельности.

О проекте


На данный момент в Rebel Muse можно найти все: от женственных сексуальных корсетов до широких брюк в стиле Беллы Хадид. Также я предоставляю услуги кастомизации, что помогает не выбрасывать запятнанную старую одежду, а преобразовывать ее во что-то новое.

К нам приходят самые разные люди: подростки, которые любят самовыражаться и выбирать более осознанные пути для этого, девушки и женщины, которые хотят подчеркнуть свою женственность и сексуальность, одеваться в качественную одежду. Всех их объединяет чувство стиля, осознанность и желание быть неповторимыми.

@rebelmuse_vintage

Устойчивая мода — это про переосмысление своего гардероба, переделывание старой одежды в новую. Радует, что в Казахстане появляются классные селективные секонды, апсайкл-бренды. Люди становятся более осознанными.

В секонды ходят даже знаменитости. В Сети полно фотографий медийных личностей, снятых на шопинге в подобных магазинах.

Качество вещей в массмаркете оставляет желать лучшего, а в секонд-хендах можно найти вещи из 100% натуральных материалов в идеальном состоянии.

О планах


Устойчивая мода имеет большие перспективы, и мне хочется быть частью становления этой культуры у нас в стране. В планах — масштабироваться, знакомить людей с кастомизацией и апсайклом.

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#казахстан #мода #стиль #экология #секондхэнд
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.