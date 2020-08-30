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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Предприниматель из Казани о кризисе в ретейле, производстве женской одежды и о том, почему торговые центры больше не нужны
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Вчера в 16:50

Предприниматель из Казани о кризисе в ретейле, производстве женской одежды и о том, почему торговые центры больше не нужны

Шамиль Саттаров, родной город — Казань, сооснователь группы компаний «САТТЕКС», @shamil_sattarovv

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В кризис нужно контролировать расходы и копить капитал. Мы никогда деньги не копили, мы всегда реинвестировали во что-то и к тому же привлекали заемные средства. Лучше развиваться поэтапно, не забегая вперед паровоза, но на свои собственные средства, не болеть лишними амбициями. Нам казалось: «Попадешь в торговый центр — заживешь», а это большие расходы. Мы привлекали заемные средства для открытия магазинов, и по факту весь заработок уходил на оплату долгов.

У нас есть собственное производство, цех, где мы отшиваем коллекции для наших брендов. Я долго думал, зачем мне оно, ведь есть много производств в рамках стран ЕАС, производить там было бы выгоднее. Но когда наступил карантин, я понял, что производство не обязательно использовать только для производства одежды. Оно может быть отдельной единицей, которое будет приносить прибыль. Мы перешли на производство костюмов индивидуальной защиты и санитарных масок.

Выручка производства увеличилась, заказчики готовы платить за хороший пошив. На период карантина в маркетплейсах у нас было небольшое проседание, долгое время они не работали в полном объеме. Сейчас мы продаем много, но зарабатываем мало, мы работаем на обороты. Но это лучше, чем ничего.

Как Шамиль справляется с кризисом и что планирует делать дальше, смотрите на YouTube-канале Dengi Media.



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#предприниматель #казань #ритейл #кризис2020
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