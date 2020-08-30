Предприниматель из Казани о кризисе в ретейле, производстве женской одежды и о том, почему торговые центры больше не нужны

Мы никогда деньги не копили, мы всегда реинвестировали во что-то и к тому же привлекали заемные средства. Лучше развиваться поэтапно, не забегая вперед паровоза, но на свои собственные средства, не болеть лишними амбициями. Нам казалось: «Попадешь в торговый центр — заживешь», а это большие расходы. Мы привлекали заемные средства для открытия магазинов, и по факту весь заработок уходил на оплату долгов.Я долго думал, зачем мне оно, ведь есть много производств в рамках стран ЕАС, производить там было бы выгоднее. Но когда наступил карантин, я понял, что производство не обязательно использовать только для производства одежды. Оно может быть отдельной единицей, которое будет приносить прибыль. Мы перешли на производство костюмов индивидуальной защиты и санитарных масок.На период карантина в маркетплейсах у нас было небольшое проседание, долгое время они не работали в полном объеме. Сейчас мы продаем много, но зарабатываем мало, мы работаем на обороты. Но это лучше, чем ничего.