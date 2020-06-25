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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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ПП-кофейня, скандинавская кухня и лучшая бургерная сети Abr — 7 новых заведений в Нур-Султане
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Сегодня в 14:50

ПП-кофейня, скандинавская кухня и лучшая бургерная сети Abr — 7 новых заведений в Нур-Султане

Nektar CoffeeShop, @nektar_coffeeshop


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Кофейня, где готовят на доставку и самовывоз полезные блюда — безглютеновые спагетти, сырники из кокосового творога и интересные завтраки. Работают с 09:00 до 22:00.

Место для уютного делового обеда на левом берегу столицы. Здесь просторный светлый зал с панорамными окнами и видом на театр Astana Ballet.

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Для любителей сытных завтраков два сета: America Big и «Целиноград». Готовят органический кофе To Go. За вкус кофе и обжарку зерен отвечают чемпионы Russian Coffee Roasting Championship и многократные призеры в сфере обжарки кофе Шевкунов Александр и Алемаскин Виталий.

Адрес: ул. Улы Дала, 7/7

Контакты: 8 777 001 03 30

Nursultan Green, @nursultan_green


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Доставка микрозелени разных сортов, которую выращивают на сити-ферме внутри специального помещения. Можно организовать свой личный «огород на подоконнике», который будет всегда под рукой для приготовления блюд. Продукцию рекомендуют для повседневной жизни и здорового питания.

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Здесь производят итальянские сорта зелени 25 видов, а также ингредиенты для современных салатов в ресторанах. За это время клиентами проекта уже стали столичные заведения.

Контакты: 8 777 881 90 90

FIKA Coffee, @fikacoffee2020


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Кофейня со скандинавской атмосферой, где готовят свежие десерты, кофе и блюда европейской кухни. В меню есть бургеры, пицца и горячие блюда, завтраки. В кофейне предусмотрели несколько зон: столики у витражей и переговорные зоны для тех, кто пришел по работе.

За концепт и реализацию интерьерной атмосферы отвечали Андрей Гуляев и Алена Вавилова. Решения в использовании дерева, теплого света, зеркальных поверхностей и белого цвета переносят астанчан в Скандинавию.

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Своим проектом хотят познакомить гостей со шведскими традициями и укладом жизни. В меню можно попробовать традиционные блюда — норвежскую семгу, цыпленка с киноа или стейк с тофу и апельсином.

Адрес: пр. Кабанбай батыра, 9/2

Контакты: 8 701 202 09 20

Магазин Organic, @organic_nursultan


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Магазин органических продуктов. В ассортименте свежие овощи, фрукты, ягоды, соки и сухофрукты. Натуральные соки и нектары производятся только из отборных и спелых продуктов. Уникальная технология переработки сырья позволяет не только полностью сохранить вкус и полезные свойства, но и обеспечить сохранность соков.

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Все товары здесь экологические и производятся без искусственных добавок. Есть лимонады на собственном сиропе приготовления. В ассортименте магазина уникальные овощи и фрукты, которые можно найти в единственном экземпляре в Нур-Султане. Например, завозят настоящие ягоды смоквы, известные на Востоке.

Планируют развивать новый формат органических маркетов у дома.

Адрес: ЖК «Венский квартал», блок И

Контакты: 8 705 456 01 41

TSE Canteen, @tse_canteen


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Готовят хот-доги с интересными названиями, такими как «Майкл Джексон» и «Форрест Гамп». Есть доставка и самовывоз. Забрать заказ можно с 10:00 до 01:00. Также разработали линейку авторских чаев — имбирного, масала и грушевого, а также охлажденных напитков.

Весь ассортимент полностью из продуктов халяль. Запустили отдельный рецепт для ценителей мяса — Super meat dog. В хот-дог кроме сосиски также добавлены пластинки ароматной говяжье-куриной ветчины под соусом.

К лету добавили в меню хот-дог Mr. Leto, где главный ингредиент — салат «коул слоу».

Адрес: ул. Кенесары, 48

Контакты: 8 702 154 99 93

Broadway Burger, @broadway.burger


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Бургерная сети Аbr из Алматы Broadway Burger встречает гостей с 11:00 до 23:00. Проект представляет собой новый формат приготовления бургеров по особенной рецептуре. Каждый день здесь пекут свежие булочки и делают котлеты из мраморной говядины.

Столичное заведение находится на главной улице правого берега — проспекте Республики. Дизайн здесь создавал Тимур Бисенбаев. Новый интерьер в духе городского индустриального минимализма разместился на двух уровнях и включает в себя как основные составляющие интерьера Broadway Burger, так и новые дизайнерские решения. Стены украсили авторские коллажи на алматинскую ретротему от мастера Оли Халецкой.

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В скором времени открывается еще одна точка на Левом берегу, после чего запускается собственная доставка через приложение.

Адрес: пр. Республики 10

Контакты: 212 209

«Бродвей», @broadway_td


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Пространство кофе, выпечки, торговли и творчества. На своей площадке объединяют разные проекты и сдают в аренду помещения для бизнесменов, фермеров и производителей товаров.

Первым арендатором здесь стал магазин элитных сортов чая и кофе. В ассортименте 250 редких и популярных видов на развес. Рядом работает магазин интересных товаров @qyzyq.market, где можно приобрести увлажнители воздуха, led-зеркала, наушники и другие электронные аксессуары.

В бесконтактной зоне поставили стеллаж для книгообмена. Здесь @probooks.kz обмениваются книгами, планируют в дальнейшем проводить встречи.

Также работает отдел свежих фруктов, овощей и ягод. Здесь же готовят смузи и фреши, можно взять напиток навынос.

Торговые места могут предоставлять на один день под реализацию продукции. Первым предпринимателем, кто воспользовался бесплатным местом для социальной торговли, стал производитель из животноводческого хозяйства в Александровке. Они выставляли на площадке кумыс, творог, курт, яйца и другие молочные продукты.

Адрес: ул. Нарикбаева, 10

Контакты: 8 707 309 95 78

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